L’Escola Albert Vives, premiada als Mobile Learning Awards

L’Escola Albert Vives de la Seu d’Urgell ha estat premiada als Mobile Learning Awards, els premis destinats a centres educatius de Catalunya que es concedeixen en el marc del Congrés Mundial de Mòbils (MWC), a Barcelona.



El director del centre urgellenc, Isidor Alberich, i la professora Mireia Alba van recollir ahir el premi en la categoria Most digitally innovative school (Escola més innovadora en l’aplicació de tecnologia digital). Des del col·legi van agrair aquest reconeixement, en un aparador de primer ordre com és el Mobile World Congress, i van destacar que és «un èxit de tota la comunitat educativa de l’Albert Vives». En la mateixa categoria també van ser premiats l’Institut Badalona VII i l’Escola Puig de les Cadiretes, segons informa Ràdio Seu.



L’escola pirinenca va presentar al concurs la seva experiència AV Robots: Robòtica i Pensament Computacional a l’Escola Mn. Albert Vives. Després d’analitzar-la, el jurat la va escollir com una de les tres finalistes de la categoria. La coordinadora del projecte, Mireia Alba, en va fer una presentació en públic ahir mateix, en el marc de la jornada Changing Education Together, abans que es fes públic el veredicte del jurat.

Balanç del Mobile

El Mobile World Congress va tancar ahir una nova edició a la capital catalana amb un balanç de més de 107.000 visitants, sense comptar les entrades venudes a particulars. Del total d’assistents, el 55% eren alts càrrecs de companyies tecnològiques. El president de GSMA, John Hoffman, va destacar la gran presència de dirigents de la companyia com un factor positiu sobre la rellevància de l’esdeveniment.

Els organitzadors calculen que el certamen ha generat enguany un impacte de 471 milions d’euros i uns 13.000 llocs de treball temporals. Hi han estat presents 2.400 empreses –un centenar més de les que hi van ser l’any passat– i més de 3.500 mitjans de comunicació d’arreu del món.