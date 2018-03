Espot proposa una taxa per gravar els pisos buits però rebutja congelar l’IPC

El Govern es va negar ahir, en la primera sessió de debat de les esmenes al pressupost del 2018, a congelar l’augment del 2,6% de l’IPC al preu dels lloguers. Per contra, la desestimació de la demanda presentada pel PS va derivar en la presentació per part del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, d’un paquet de mesures per fer front a la manca d’habitatges de lloguer i a l’augment de les quotes.



D’entre les propostes, que es començaran a aplicar aquest any, es troba la creació d’una taxa que gravi els pisos buits i la cessió de pisos gratuïts o a un preu molt simbòlic per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Aquestes cessions es farien a través de convenis amb privats. Espot també va anunciar la flexibilització dels contractes, que passaran de cinc a quatre anys –tot i que el sector immobiliari demanava rebaixar la durada als dos anys. Per motivar que els propietaris lloguin més habitatges, es reduirà el percentatge que els propietaris han de donar a l’administració quan construeixen sobre sòl urbà consolidat. El 15% establert s’abaixarà només en el cas que les edificacions es dediquin al lloguer.



A més, el Govern disminuirà l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials (ITP) per promocions destinades a lloguer i s’aplicaran mesures per afavorir els lloguers residencials en relació amb els turístics», tal com va afirmar el demòcrata. També es permetrà que els llogaters, i no només els propietaris, puguin accedir al pla Renova, un programa que té l’objectiu de fomentar la millora del parc immobiliari, l’ús d’energies renovables i l’eficiència energètica a través d’ajuts. Pel que fa al preu del lloguer, els llogaters podran aconseguir una reducció mensual si assumeixen el cost d’alguna reforma.



Les mesures presentades són fruit del treball de la Taula de l’habitatge que es va crear fa uns mesos i els detalls de les iniciatives es faran arribar als comuns en els properes setmanes, com va apuntar el ministre d’Afers Socials.

Incentivar sense congelar

Espot va assegurar que la congelació de l’IPC seria «contraproduent» perquè «desincentivaria» els propietaris a posar pisos al mercat. El conseller Carles Jordana es va afegir a la discussió per avisar que si s’implantés la mesura del PS l’efecte podria ser el contrari, ja que els preus augmentarien molt més un cop s’acabessin els contractes i s’haguessin de renovar.



«El problema de l’habitatge no és l’augment del 2,6%, sinó el fet que quan els contractes de lloguer caduquen, els propietaris aprofiten la manca d’oferta de pisos per augmentar-ne el preu», va detallar Espot. De fet, el ministre va afirmar que l’escassetat de pisos de lloguer es deu als anys de congelació. Després de mantenir els preus dels lloguers des del 2009 i fins l’any passat, el ministre va assegurar que la mesura perd el sentit en un context en què ja s’ha superat la crisi econòmica.

L’oposició demana concreció

«Les mesures presentades tenen poc en compte la situació dels llogaters», va criticar López. El socialdemòcrata va lamentar que Espot aprofités una intervenció de rèplica per anunciar unes mesures «poc concretes». Per la seva banda, Jordi Gallardo, de Ld’A, va apuntar que les mesures semblaven «pensades en l’últim moment». «Les aplaudim però cap de les iniciatives estan reflectides al pressupost», va afegir el liberal.



El debat sobre la seixantena de reserves d’esmenes que han presentat els grups de l’oposició es reprendrà avui, a partir de les 10.00h, a l’edifici del Consell General. Ahir, el Govern va fer valer la seva majoria per desestimar totes les peticions.