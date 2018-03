El Govern desmenteix la despesa «desproporcionada» en personal

Les partides del pressupost sobre les despeses del personal de l’administració pública i de les parapúbliques com Andorra Telecom, FEDA i Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), es mantindran tal com estaven, tot i el descontentament per part de la minoria. El Govern va desestimar les peticions del PS i dels liberals de reduir l’apartat de les despeses de personal. Mentre el portaveu del PS, Pere López, va qualificar de «descontrolada» la quantitat de 110.000 euros per a retribucions de treballadors públics, el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va defensar que en els últims sis anys el creixement d’aquesta partida s’ha situat en un 3%. Saboya va detallar que el percentatge es redueix a l’1% si es té en compte que el Govern de DA ha dotat el fons de jubilació dels funcionaris abans que cap altre executiu. En aquest fons s’hi destinaran 4,5 milions d’euros i 1,5 milions per al pla d’aportació definida.



El titular de la cartera d’Economia va aprofitar per mirar enrera i recordar que durant el govern liberal, el creixement anual de la despesa de personal va arribar al 6%.



López va fer incís en el cost que suposa mantenir la plantilla d’ADI, una institució de la qual «se’n coneix molt poc», però que compta amb un pressupost total per al 2018 d’1,6 milions d’euros – mig milió més que l’any passat– i d’una despesa de personal que supera els 600.000 euros, tal com va explicar el socialdemòcrata. «No acabem d’entendre la base legal d’aquesta assignació», va alertar López.



Per la seva banda, la consellera de DA, Patrícia Riberaygua, va assegurar que els pressupostos d’ADI com de la resta d’entitats que depenen de l’Estat varien anualment en funció del tipus de projectes estratègics que es posin en marxa i la necessitat de recursos humans que requereixi cadascun. Saboya va defensar l’activitat de l’ADI que, segons va explicar, durant el 2017, va tramitar 1.800 consultes i va acompanyar 162 projectes, 32 dels quals es van acabar implantant al país. El demòcrata va posar Nice Fruit i Podoactiva com a exemple d’iniciatives que es van posar en marxa a través de l’ADI. «Amb només tres projectes, s’han creat 40 llocs de treball», va afirmar Saboya.

Paradoxes

Que enmig d’un debat sobre la nova llei de la funció pública mal vista pels sindicats dels funcionaris, el Govern inclogui als pressupostos la creació d’una vuitantena de nous càrrecs a l’administració, es veu com una «paradoxa», segons López i suposa un «contrasentit», al parer del liberal Jordi Gallardo. El conseller demòcrata Carles Ensenyat va reaccionar al·legant que una vintena d’aquestes noves vacants s’han generat per regularitzar la situació laboral de treballadors eventuals. La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, va remarcar que la xifra de treballadors públics del 2005 al 2017 va passar dels 2.500 als 2.586.