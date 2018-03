L’ETR de l’Aldosa i The Cloud tiraran endavant

La intenció del PS d’aturar l’ETR de la Gonarda, a l’Aldosa de la Massana, i The Cloud, a Andorra la Vella, també va acabar en un no-res. La discussió encentada pels socialdemòcrates es va focalitzar en la ubicació de l’estació transformadora. Rosa Gili, a l’oposició, va admetre que cal una estació que subministri electricitat a la Massana i Ordino, però va criticar que el Govern hagués rebutjat estudiar la proposta de localització alternativa que van presentar els veïns de l’Aldosa insatisfets amb la proposta de tenir una futura infraestructura tan a prop dels seus habitatges.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Sílvia Calvó, va defensar la dificultat de canviar ara la ubicació de l’estació pel fet que ja s’han invertit 1,5 milions d’euros en la instal·lació de part de la xarxa necessària per edificar l’equipament. Així, Calvó va expressar la voluntat del Govern de mantenir l’ETR a la Gonarda per evitar deixar en desús les infraestructures elèctriques ja operatives.

Calvó va subratllar que el canvi de lloc no suposa «avantatges significatius» i va destacar que els recents estudis presentats pel Govern demostren que la instal·lació no produïrà cap efecte negatiu a la salut dels residents propers a la zona on es construeixi l’ETR.



Tampoc va prosperar l’esmena socialdemòcrata de frenar la construcció del polèmic The Cloud, un edifici de15.000 metres quadrats que impulsa Andorra Telecom per convertir-lo en un centre de tecnologia i innovació. «A un any d’acabar la legislatura, encara no han començat les obres», va etzibar Gili, indignada pel cost de la inversió, valorada en 39 milions d’euros.



El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va negar que es tracti d’un projecte electoralista, mentre Gili va assegurar que encara «hi ha massa incògnites».