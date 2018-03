Ensurt al Tarter per una petita allau sense ferits

Els bombers han informat a l'ANA que inicialment s'ha rebut l'avís de dos possibles atrapats, de manera que s'han desplaçat immediatament fins al lloc dels fets en helicòpter amb efectius del GRM i de l'equip caní. Juntament amb els pisters de l'estació, han fet el sondatge de tota la zona per descartar possibles víctimes. Els treballs han finalitzat poc abans de les 15 hores, després de donar per assegurada la zona.



Tant el surfista que ha provocat l'allau, que ha pogut sortir-ne pel seu compte, com els dos esquiadors que també s'han vist afectats per l'esllavissada han sortit il·lesos del succés.



Els fets han tingut lloc molt a prop del Tossal de la Llosada del sector del Tarter de Grandvalira, en una zona fora-pista que transcorre per sota del telecadira que condueix a aquest cim. La pista més pròxima a l'indret és la vermella Llop, però la llengua de neu que s'ha desprès s'ha quedat a uns deu metres del seu traçat.



El director tècnic de Grandvalira-Ensisa, Enric Barbier, ha explicat a l'ANA que aquest dijous es van fer diversos tirs d'allaus per assegurar el domini esquiable després de la darrera nevada i la posterior pujada de temperatures, i que tots van donar positiu. En canvi, els tirs d'aquest divendres no han fet desencadenar més neu. Tot i això, Barbier ha recordat que el risc fora-pista sempre existeix. De fet, els bombers recorden que el risc d'allaus es troba situat en 4 sobre 5 però que podria augmentar en les pròximes hores.