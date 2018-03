L'FWT d’Arcalís es torna a ajornar sense data fixada

Compàs d’espera. La prova de Vallnord Ordino-Arcalís del Freeride World Tour (FWT) tampoc es durà a terme demà. Els organitzadors deixen la porta oberta a què es pugui disputar els pròxims dies sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin per donar la màxima seguretat als participants a l’hora de competir. La data límit és el 7 de març.

Inicialment estava programa per divendres, però la mort d’un guia de muntanya va portar a la cancel·lació i que es reprogramés per demà. Però les previsions indicaven que el sol faria acte de presència a les 11.00 hores, circumstància que faria que els riders no es trobessin en les mateixes condicions de neu a l’hora de competir al Baser Negre a causa de l’efecte de la calor. El temps determinarà el dia que es pugui realitzar, si és possible abans de la data límit.

El Dorado, demà

La prova que s’avança respecte al calendari inicial és El Dorado Freeride Junior Tour. Estava programat per a diumenge, però els organitzadors van decidir fer el canvi degut a les bones condicions que convergeixen a la ubicació establerta, a la zona de la Portella del Mig. Hi prendran part una vuitantena de riders en esquí i surf de neu.