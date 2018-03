L’FC Andorra vol assegurar ja la permanència

La temporada que està realitzant l’FC Andorra el porta a anar molt sobrat de cara assolir l’objectiu de la permanència. Diumenge al migdia juga al camp de la UD Vista Alegre, i amb una victòria es podria dir que ja la tindria.

A la plantilla fan números i tenen clar que «guanyant aquest cap de setmana ens asseguraríem la permanència, que és el que ens interessa, i després ja mirar cap a dalt», afirma Aleix Viladot, remarcant que es prenen el partit «com una final» per assolir l’abans possible la fita. Arribarien als 42 punts, que tenint en compte altres temporades podrien ser suficients per mantenir-se a Primera Catalana. Obtinguin el triomf o no, encara quedarà molta temporada per fer plantejaments de fins a on es pot arribar. Davant es trobaran a un Vista Alegre que se situa a la tretzena posició i que lluita per allunyar-se de la zona de descens. És un conjunt que «juga molt la pilota, el seu entrenador vol sempre que la toquin d’un costat a l’altre i el pivot defensiu és del millor que tenen». La intenció és seguir amb la solidesa defensiva actual: «Tenim la base de no encaixar gols, i més en aquesta categoria que és tan decisiva en aquest aspecte». La idea serà que el rival tingui la pilota i provar de sorprendre al contraatac.

Les nevades dels últims dies van provocar que el ritme d’entrenaments es quedés frenat per l’estat dels camps. Aquest és un aspecte que «per una part va bé perquè tenim una plantilla reduïda i el cansament afecta. És important també descansar». Són baixa per lesió Jordi Alàez, Marc Pujol, Jordi Betriu i Aaron Sànchez, mentre que Txus Rubio està sancionat.