Duel directe pels play-off

L’aturada s’ha fet llarga. La Lliga Endesa es reprèn després de la interrupció per la Copa del Rei i la finestra FIBA pels partits de selecció classificatoris pel Mundial. Els equips es tornen a posar en marxa i el BC MoraBanc Andorra ho fa diumenge a la pista d’un rival directe en la lluita pels play-off, l’Iberostar Tenerife, amb la possibilitat de sumar la cinquena victòria consecutiva. Els dos conjunts es troben igualats a la classificació.

Els andorrans visiten les illes Canàries per enfrontar-se a un equip al que «li agrada controlar molt el timing del partit. Difícilment es veuen partits amb molta alegria o molts punts contra el Tenerife, però ens podem trobar amb qualsevol situació perquè tenen jugadors amb molts punts a les seves mans. Ens interessa un partit amb ritme, que és com millor ens trobem, però no en un on es trobin còmodes», indica el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, recordant el matx de la primera volta entre ambdós, que va tenir un marcador baix i que van ser capaços de deixar al Tenerife amb uns números molt pobres en atac: «Tant de bo els deixéssim en 48 punts. Tindríem moltes opcions de guanyar, però serà difícil».

El rival compta amb «jugadors que coneixen la categoria, és un club que porta molts anys fent bé les coses, i un dels equips que està cridat a estar en la lluita per ocupar places de play-off, on també volem ser-hi nosaltres». Es tracta d’un rival directe, pel que «en aquest tipus de partits hi ha el component que si sumes tu no ho fa el rival. I després està el tema de l’average que en situacions d’empat té una importància gran».

Present i futur de Karnowski

Aquesta mateixa setmana Przemek Karnowski era cedit al Montakit Fuenlabrada. Es va quedar sense lloc per la presència de massa interiors purs i la seva marxa es produeix perquè «el club pensa en la progressió del jugador», afirma Peñarroya, i per aquest motiu «el millor és que marxi per tenir més opcions de jugar minuts». Per quina és la seva destinació, remarca que «pensem molt en el jugador perquè fins i tot va a un equip que és quasi un rival directe nostre», i pensa en el benefici tant del polonès com del MoraBanc, perquè «en un futur aquesta evolució sigui bona pel club».

Peñarroya: «En aquest tipus de partits hi ha el component que si sumes tu no ho fa el rival. I després està el tema de l’average»

No va acabar de quallar al conjunt del Principat perquè «és un rookie i en aquesta Lliga Endesa s’ha de tenir paciència. Els que pensaven que tindria un impacte tremend el primer any, això passa molt puntualment. És un jugador de futur, un molt bon projecte», al qual la lesió de dos mesos va tallar la progressió que seguia. Tenir més minuts a Fuenlabrada i un rol diferent li servirà per «conèixer millor la competició, ser més sòlid, més regular amb totes les seves accions. Això t’ho dona l’experiència. Acaba d’arribar d’un bàsquet diferent i té totes les eines per ser un jugador important».

El tècnic valora l’evolució que està tenint Colton Iverson. «Està millor quan a les seves sensacions respecte quan va arribar. Esperem que ens pugui ajudar» fins a final de temporada. Pel que fa a Beqa Burjanadze, que no té data de tornada, té la mateixa visió que el club de donar-li tranquil·litat per a que s’acabi de recuperar. No tenir-lo ara, com estava previst és un problema, però de veritat va ser quan ja no va poder arrancar amb l’equip. «Em va trastocar molt els plans al setembre», assegura l’entrenador, remarcant que «porta un any molt complicat i espero que pugui acabar entrenant i jugant amb nosaltres».

Piles carregades

Jaka Blazic és una de les peces importants de la plantilla. Va ser un dels que en aquesta finestra FIBA va marxar amb la seva selecció. Després dels compromisos internacionals «la meva confiança està sent bona tota la temporada», i vol seguir així fins a final de curs. Tot i el temps que fa que no hi ha partits de l’ACB, no considera que sigui un contratemps: «L’aturada no ens ha anat del tot malament perquè hem pogut carregar les bateries i a partir d’ara es pot pensar en l’objectiu que queda fins a final de temporada, que són el play-off». La fita està en ment, i acostant-se el final, a la «segona volta tots els partits són importants, però especialment els que tens contra rivals directes en la lluita pels play-off».

Partit diferent

El tècnic del Tenerife, Fotis Katsikaris, destaca que el MoraBanc és «un equip molt físic, per això hem de treballar col·lectivament» si volen sumar una victòria. Una de les claus serà «parar el seu joc vertical perquè és l’equip que més faltes rep de la lliga». En el matx disputat al Principat encara no era l’entrenador del conjunt canari. Però té present com es va desenvolupar aquell matx. En aquesta ocasió considera que «serà un partit diferent al de la primera volta. Han millorat molt. Serà un rival molt dur, ho està demostrant amb molt mèrit».

L’aturada, «un desastre total i absolut»

Estar tres setmanes sense competir a l’ACB no és un fet que agradi. Per a Peñarroya, «és un desastre total i absolut, no només per a nosaltres, sinó per a la majoria dels equips. Sumem molts dies entrenant amb la meitat dels jugadors, en alguns fins i tot menys». A nivell de plantilla, «uns desconnecten de la competició i els altres continuen amb les seves seleccions». El tècnic vallesà considera que és «un autèntic desastre» i que «no crec que hi hagi res de positiu en tot això, però sí que hem intentat optimitzar, treballar de la millor manera i crec que estem bé». Està segur que la seva veu és majoritària: «Si demanes als clubs crec que hi ha unanimitat que això s’hauria d’arreglar d’una altra manera». Espera una solució de cara al futur perquè no es torni a produir la pròxima temporada. «Pel bé del nostre esport haurien d’asseure’s els que manen i arreglar les coses. El d’aquestes setmanes és poc comprensible per a tothom», a més, competicions com l’Eurolliga sí que «es continuen disputant», perquè els jugadors dels clubs que la juguen no han d’anar amb les seves respectives seleccions.