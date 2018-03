Aprendre a saltar al buit

Si les vostres inquietuds professionals responen als següents desitjos: «Vull cremar-me viu» o «vull saltar al buit» o «vull sobreviure a un aparatós xoc de cotxe», no cal córrer al psicòleg, podríeu ser els propers (o les properes) futurs especialistes de cine o de televisió i, des de la primavera, podríeu fer el vostre somni realitat a Andorra. Això sí, caldrà que esteu en bona forma física i que tingueu experiència prèvia com a esportista federat i, encara millor, si heu passat per una escola d’interpretació prèviament. L’Escola d’Especialistes de Cine i Televisió Ángel Plana, amb seus a Barcelona i Madrid, està darrere d’aquest projecte que, al Principat, estarà dirigit pel diable escaldenc Gerard Miralles qui, com no podia ser d’una altra manera, prioritzarà en aquesta escola les assignatures de foc, encara que hi haurà també de parkour, d’interpretació, de salt d’alçada, escalada, equitació, natació i esquí, entre d’altres. Ángel Plana i el seu equip han vist en Andorra un plató natural ideal per a escenes perilloses o de risc en les quals hi intervenen normalment aquests especialistes.



La Sara

Tot és més fàcil d’entendre si agafem un exemple. Entre els diferents alumnes vinguts de Madrid i Barcelona per a una master class al 360eXtrem de Santa Coloma amb l’objectiu de fer un tastet de què es fa a aquesta particular escola, trobem a la Sara Molina. Ella és una de les quatre noies de l’escola desplaçades fins a Andorra, la resta dels 19 companys són nois i sí, en efecte hi ha menys homes a les classes i també a la professió. La professora d’interpretació de la seu andorrana, Girasol Blanco, ens revela que moltes vegades «els qui fan el doble de les actrius en escenes perilloses són homes disfressats». Un fet que els impulsors veuen positiu per a la plena ocupació de les alumnes que passen per les seves aules.



La Sara diu que discriminada no s’ha sentit «en absolut per ser dona, hi ha més companyonia aquí que a les classes d’interpretació, on l’ego és més fort. Aquí es creen uns vincles forts perquè les situacions de risc fan que confiïs molt en la persona que tens al costat». Dos coordinadors de l’escola ens xerren una anècdota protagonitzada per la Sara durant una sessió de bonze i ella mateixa l’acaba explicant amb humor i resignació: «Em vaig cremar les pestanyes i vaig estar sense tres mesos però jo crec que és perquè m’havia posat rimmel i es va inflamar».

Les pestanyes de la Sara avui dia fan goig, no se les ha tornat a cremar i tot fa pensar que mai més passarà



Els coordinadors, el Miki Martínez i el Lluis Cros, s’afanyen a explicar que cremar-se «algun pelet» és normal però només això. Tots repeteixen que les mesures de seguretat són extremes i que tenen un protocol que segueixen al peu de la lletra i hi ha una assignatura de riscos que cal complir per obtenir el títol i que «té més de 52 hores de formació», segons Miralles. Per cert, les pestanyes de la Sara, avui dia fan goig, no se les ha tornat a cremar i l’experiència adquirida fa pensar que mai més passarà, tot i que el disgust no va impedir que seguís amb les pràctiques de bonze.



La Sara no només es cala foc sinó que acaba de saltar des d’una bastida i, sense cordes i al buit però amb destinació en una piscina d’espuma, des d’uns sis metres d’alçada. La intenció en aquests dos dies és arribar a pujar fins als 12 metres, tot el que permet el sostre del 360eXtrem que té fascinada a l’alumna: «No tenim un lloc així a Madrid, és genial, ho tens tot reunit».



Bonzes per a l’Ull Nu

Els alumnes col·laboraran en la clausura del Festival Ull Nu, amb una espectacular encesa bonze col·lectiva a les 23.00h a la plaça del Poble, on formaran «una figura sorpresa». Ahir al matí, Miralles i Plana, van explicar que les torxes humanes s’apagaran «amb la neu perquè ens han retingut els extintors a la frontera per burocràcia però hi ha altres maneres segures d’apagar el foc i que ja hem utilitzat», van tranquil·litzar.