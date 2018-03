L’estudi del clima laboral del SAAS es farà quan la direcció ho vulgui

L’Executiu va tombar ahir la petició dels liberals de destinar 30.000 euros a fer una auditoria sobre el clima laboral del SAAS, la parapública on hi ha hagut queixes per part dels professionals del servei d’Urgències, cansats de la manca de personal i del malestar amb la direcció. El ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany, va al·legar que ara no és el millor moment per fer l’estudi ja que el sector es troba en un moment de «transformació», en plena reforma sanitària i, per tant, els resultats mostrarien «distorsions de la realitat». Àlvarez vol esperar que «es calmin les aigües» i donar més temps al SAAS perquè s’adapti al nou model.



El ministre va dir que preferiria deixar per més endavant l’elaboració de l’auditoria i el corresponent procés d’encetar un concurs públic per escollir l’empresa. El ministre no va concretar quan seria el moment idoni per fer l’auditoria, però va deixar-ho en mans de la direcció del SAAS, que és «qui ha de decidir quan és convenient fer l’estudi».El liberal Jordi Gallardo va etzibar que la decisió d’encarregar una auditoria no s’hauria de prendre des de la direcció de l’hospital.



D’altra banda, el conseller de DA, Antoni Missé va indicar que la partida de 30.000 que els liberals van proposar per finançar l’auditoria està «totalment injustificada». El parlamentari va avisar que perjudicaria altres partides com la dels serveis de bugaderia o la dels tallers del centre sociosanitari del Cedre.



Per la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va aclarir que el clima laboral no té res a veure amb les «coaccions de superiors als subordinats» i als casos «d’assetjament laboral» de què va parlar Gallardo. Tot i així, Martí va admetre que hi van haver problemes a Urgències per les múltiples baixes de personal en un moment de temporada alta. Marfany va afegir que es tenen identificats els punts que calen millorar i va assegurar que el tema d’Urgències està solucionat.

Acusacions de partidisme

«Es neguen a fer l’auditoria per por que surtin a la llum les situacions de favoritismes i d’assetjament laboral», va apuntar Gallardo, acusant el Govern de «mirar cap a un altre costat». «L’estudi serviria per detectar en quins departaments la situació laboral és més greu», va exemplificar el conseller, que va rebre el suport de Rosa Gili, consellera del PS. La socialdemòcrata es va unir a la demanda dels liberals i va instar l’Executiu a «deixar-se d’interessos partidistes» i a «actuar per millorar la sanitat del país». «El mal ambient en el treball té conseqüències negatives en la qualitat del servei als pacients», va ressaltar Gili.

Dimissions i un director apartat

La tensió al SAAS ve de lluny, però es va intensificar a principis d’any, quan metges i infermers de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell van enviar una carta als mitjans exposant les «males condicions laborals» que patien des de feia temps. A l’escrit es parlava de la dimissió de sis metges i d’un dels dos coordinadors mèdics del centre. A més, el col·lectiu va assenyalar el cap d’Urgències, Josep Gómez, com un dels motius del malestar. Els professionals el van qualificar de «dèspota» i el van criticar per actuar amb una «absoluta passivitat», mentre els treballadors havien d’assumir jornades de fins a 200 hores mensuals. El mes passat, la direcció del SAAS va confirmar que s’apartaria Gómez i seria traslladat al departament de recerca i investigació de l’hospital. Aquest mes, es farà efectiu el canvi de càrrec. La seva plaça quedarà vacant i serà coberta pels dos coordinadors mèdics que té ara el servei.



Tot i que des de les reivindicacions del col·lectiu s’han incorporat alguns metges més, la plantilla de 28 metges necessària per al servei no estarà completa fins al juny. A partir de llavors, els treballadors esperen que la direcció reestructuri la feina i els permeti fer les formacions dins l’horari laboral i no fora de les hores de feina.