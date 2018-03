Ld’A demana més difusió de l’art romànic i les falles

El Govern va rebutjar ahir crear una partida dedicada a la difusió de l’art romànic i les falles, perquè els diners que s’haurien de depositar a la nova remesa es traurien de l’import previst per fer front a la participació d’Andorra a la Biennal de Venècia. L’Executiu va desestimar la proposta presentada per Ld’A en el marc del debat i la votació del pressupost d’aquest any. La reserva d’esmena dels liberals demanava 50.000 euros per al concepte amb l’objectiu de promoure el patrimoni cultural tangible i intangible del país. Segons el liberal Jordi Gallardo, no s’està promovent prou el turisme cultural a l’estranger i el volum de visitants en aquest sector està «molt per sota» del que atreuen les obres romàniques de la Vall de Boí o la Patum de Berga. «Cal treure partit dels elements de què ja disposem», va anunciar.



Pere López, portaveu del PS, va subscriure les paraules de Gallardo i va afegir que el Govern està fent esforços pel turisme de compres, però no pel cultural. López va fer esment de la Vall del Madriu, «totalment abandonada pel Govern». «Els visitants marxen d’Andorra sense saber res de la Vall del Madriu», va lamentar. «Les falles atreuen gent del país i alguns turistes que hi són de passada, però no se li dedica cap campanya», va etzibar el liberal.



El cap de govern, Toni Martí, va sortir a defensar-se de les crítiques de l’oposició i va recordar que el Govern de DA va emprendre mesures per afavorir el patrimoni cultural quan, per exemple, es va arreglar l’històric hotel Rosaleda. «Les finestres es queien, els vidres estaven trencats i fins i tot hi havia vandalisme. El nostre govern va deixar-ho en condicions», va argumentar Martí.



L’argument que el conseller demòcrata, Marc Ballestà, va defensar per votar en contra de la petició es va centrar en el perjudici que suposaria l’augment proposat pels liberals en la partida destinada a la participació d’Andorra en un certamen artístic internacional que «projecta l’art del país al món» i que ja compta amb el pressupost mínim. Ballestà va destacar que una disminució de 50.000 euros a la partida de la Biennal faria «inviable» la presència del Principat a l’esdeveniment. Gallardo va respondre que es podrien reunir per parlar de rebaixar una partida diferent a la de la Biennal. «Sempre hi ha la possibilitat de triar-ne d’altres», va subratllar.



La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va criticar la «poca concreció del destí» de la partida dels liberals i va deixar anar que no tenia una «finalitat declarada», També va recordar que el pressupost destina 210.000 euros a l’estratègia digital i al projecte museològic del patrimoni romànic, i 250.000 euros a la conservació i manteniment d’edificacions romàniques, sobretot, d’esglésies i ponts. També va mencionar els 47.000 euros que «serviran per a la difusió de l’art no només romànic sinó del que acullen tots els museus», a través de fulletons que es repartiran pels hotels.