Un Guàrdia Civil, acusat per contraban de 65.000 paquets

La Fiscalia de Lleida demana penes que van dels quatre anys i nou mesos de presó fins als cinc anys i tres mesos per a tres persones, una de les quals un era membre de la Guàrdia Civil, que presumptament introduïen a Espanya tabac de contraban procedent d’Andorra.

El ministeri públic els acusa dels delictes de contraban i de pertinença a organització criminal. Alhora, sol·licita una multa d’un milió d’euros per cadascun d’ells, a més d’una indemnització de gairebé 200.000 euros, a pagar entre tots tres, en concepte de responsabilitat civil. La vista oral està prevista per dijous de la setmana que ve a l’Audiència de Lleida.



Els fets es remunten al 25 de maig de 2012, quan un dels acusats va ser sorprès en un control a la carretera N-145, passada la duana de la Farga de Moles, amb prop de 65.000 paquets de tabac valorats en gairebé 250.000 euros i que estaven amagats dins un camió.

Investigació

Aleshores, el servei d’assumptes interns de la Guàrdia Civil va iniciar la investigació, ja que en el moment dels fets un dels tres acusats formava part de l’institut armat i, a més a més, havia prestat servei a la secció fiscal de la Seu d’Urgell, que s’encarrega de les inspeccions i investigacions per contraban. Segons les mateixes informacions, un altre dels acusats s’hauria posat en contacte amb ell perquè li facilités el pas de camions per la duana, tot aprofitant-ne els seus coneixements. Per aconseguir-ho, apunta la fiscalia, va comptar amb la connivència necessària d’altres agents que treballaven al pas fronterer, i que no han estat identificats.



De la seva banda, l’Agència Tributària espanyola ha quantificat en prop de 210.000 euros la quantitat presumptament defraudada per aquestes persones, tot sumant els drets duaners i els impostos especials del tabac, informa RàdioSeu.