Els demòcrates es queden sols en l’aprovació dels pressupostos

Com era d’esperar, després de desestimar la seixantena de reserves d’esmenes al pressupost d’aquest any, els comptes es van aprovar ahir, al Consell General, amb els únics vots a favor de DA. En front dels 15 vots del grup majoritari, hi van haver 11 en contra, els de tota la resta de l’oposició. Els grups a la minoria van criticar el pressupost per un excés de dèficit i de despeses en personal públic i per la falta d’inversions en projectes estratègics que possibilitin la recuperació econòmica real.



Pere López, del PS, va ser un dels portaveus més contundents. «Aquest 2018, les coses aniran a pitjor, si el codi de relacions laborals no es modifica i la nova llei de la funció pública tira endavant», va afirmar. El socialdemòcrata també va lamentar que els salaris són «baixos» i les condicions de treball, «molt exigents». «La situació dels treballadors públics i dels privats serà pitjor que l’any passat» va assegurar. Per la seva banda, Víctor Naudi, d’SDP, va remarcar que la poca inversió serà insuficient per reactivar l’economia del país.

Des de DA, Marc Ballestà va destacar l’augment de les partides d’Afers Socials, Educació i Cultura. Jordi Cinca, el ministre de Finances, va recordar que l’any passat també es va presentar un pressupost amb dèficit però després de la liquidació, el resultat va acabar amb superàvit.