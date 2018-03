Consternació a les xarxes per la mort del guia de muntanya

L’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana acollirà avui a les 16 hores el funeral de Borja Ayed, el guia de muntanya que dijous va morir després de quedar atrapat per un allau a Arcalís. Des que es van conèixer els fets que les xarxes socials han acumulat missatges de les persones que el coneixien com de les entitats amb qui havia treballat o col·laborat. Ayed, de 34 anys i resident al Principat des de feina anys, era molt apreciat al món de la muntanya i la seva mort ha causat una gran consternació dins i fora del Principat.

Pel que fa a l’home francès de 32 anys que acompanyava al difunt en el moment de l’accident, ahir va ser operat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’una fractura a l’extrem superior de la tíbia a nivell articular amb el genoll que va patir en el moment de l’allau. Segons van informar des del centre mèdic, l’home es troba ingressat a la planta de traumotologia i la intervenció quirúrgica no era de gran complexitat.

Els dos guies que van patir l’accident formaven part de l’organització de la prova esportiva Freeride World Tour. El francès, que només va patir aquesta fractura al genoll, va ser qui va poder avisar a emergències dels fets. El seu company, Borja Ayed Capillas, de 34 anys i resident al país des de feia anys, va ser el més perjudicat del succés. Va quedar atrapat per l’allau i va morir a primera hora de la tarda de dijous.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d’una del migdia quan els dos guies estaven inspeccionant el recorregut de la competició que se celebra durant aquesta setmana a l’estació d’Arcalís i es van veure sorpresos per una allau. Tal com es va remarcar des de Vallnord, l’indret del succés es troba dins del domini de l’estació però ahir estava tancat al públic. Malgrat que els dos homes (amb titulació de guia d’alta muntanya) eren experts i anaven totalment equipats per dur a terme les tasques de preparació de la cursa, algunes fonts consultades per EL PERIÒDIC van exposar que existien dubtes sobre si els dos homes havien pres riscos excessius, fins i tot no tenint en compte algunes recomanacions rebudes per altres professionals que els haurien advertit que no era bona idea acudir fins a la zona tenint en compte les condicions meteorològiques que es donaven.