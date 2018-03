Ensurt per una allau al Tarter que no deixa ferits

Una nova esllavissada fora pista al Tarter va provocar ahir un altre ensurt, aquest cop entre els usuaris de Grandvalira. L’allau va provocar-la poc abans del migdia un snowboarder que surfejava fora-pista en una canal sota el telecadira que condueix al cim del Tossal de la Llosada, al sector del Tarter. Tot i que no va arribar a la pista més propera, sí que va arrossegar un parell d’esquiadors que estaven baixant per la mateixa zona, però van resultar il·lesos.

Els bombers van rebre l’avís de seguida perquè va informar-los un passatger del telecadira que ho havia vist i que va alertar-los de la possibilitat que hi hagués dues persones atrapades. Per això, van activar immediatament el dispositiu d’allaus i van desplaçar-se al lloc dels fets en helicòpter amb efectius del Grup de Rescat de Muntanya i de l’equip caní. L’esllavissada va quedar-se en un ensurt, però com va destacar el director tècnic de Grandvalira-Ensisa, Enric Barbier, va fer-se un gran desplegament a causa de la sensibilitat que havia despertat l’accident mortal del dia abans.