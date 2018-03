Els dos nous radars de tram, a punt per sancionar

Per tal de reduir la sinistralitat a les carreteres del país i per controlar les velocitats dels conductors, el servei de Mobilitat estrenarà aquest mes de març dos nous radars de tram i en recol·locarà un de fixe. De fet, ja fa dies que les infraestructures que sustenten els radars de tram estan en peu, però de moment els aparells encara no sancionen, estan en període de proves. Aquest temps d'assaig durarà, aproximadament, fins a finals de la setmana que ve, moment en què Mobilitat rebrà els certificats que verifiquen que els nous radars estan ben calibrats i calculen correctament la velocitat. Un cop rebuts, i tal com ha avançat el director de Mobilitat, Jaume Bonell, es farà una roda de premsa per anunciar la posada en marxa de les noves màquines i, per tant, l'inici de les sancions. “No posarem a funcionar els radars amb nocturnitat i traïdoria”, ha dit. Bonell ha previst que l'anunci es farà durant una roda de premsa posterior al consell de ministres.



El primer radar de tram està col·locat entre la frontera hispanoandorrana i fins a l'altura de la Borda Sabater, al costat del Punt de Trobada. L'altre nou aparell s'ha instal·lat a la CG2 a la sortida del túnel dels Dos Valires en direcció a Encamp, quan la carretera es doble en dos carrils en sentit nord, i controlen el tram fins a la sortida del túnel de Ràdio Andorra. Amb dos aparells controlen el mateix tram en sentit nord i sud i la velocitat màxima de pas és de 70 quilòmetres per hora. En la mateixa roda de premsa també s'anunciarà la posada en marxa del radar fixe situat a la CG1 a pocs metres d'Automòbils Pyrénées, que també fa dies que està instal·lat, però encara no sanciona.



Sancions per superació de les velocitats



Conjuntament amb la posada en marxa dels radars hi anirà lligada la posada en marxa de les sancions corresponents que marca la Llei del codi de circulació. Segons aquest text, un excés de fins a 10 quilòmetres per hora més respecte al que marca la velocitat de la via correspon una multa econòmica de 12,02 euros. De fins a 20 quilòmetres més la multa és de 24,04 euros, fins a 30 quilòmetres de 42,07 euros, fins a 40 quilòmetres de 60,10 euros, fins a 50 quilòmetres de 90,15 euros, fins a 60 quilòmetres de 120,20 euros i fins a 70 quilòmetres de 180,30 euros. Per accessos de més de 70 quilòmetres per hora respecte a la velocitat de la via, seran 240,40 euros més quinze dies de suspensió del carnet de conduir. Unes sancions que el mateix Bonell considera “desfasades”, ja que haurien de ser “molt més persuasives”.