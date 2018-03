Victòria i títol per a Carlos Ezpeleta

Carlos Ezpeleta (Ford-Proto G/MotoGP Team) ha aconseguit la victòria en la G5, última prova puntuable per les Crèdit Andorrà GSeries 2018, conquerint així el seu segon títol consecutiu en aquestes sèries andorranes de velocitat sobre gel. Marc Gutiérrez i José Roger han aconseguit les altres dues posicions de podi en la G5, al mateix temps que Xevi Pons i el propi Roger han ocupat la segona i tercera posició final del campionat, respectivament.

El desenllaç final de la G5 feia que de bon matí l'ambient del pàdoc fos d'inquietud, gairebé de nerviosisme, per part dels candidats al títol de GS1. Alguns donaven com a guanyador a Xevi Pons, ja que els seus 14 punts sobre Carlos Ezpeleta semblaven una diferència suficient, encara que després els esdeveniments demostrarien que això no era així. A més, els 19 punts de retard de José Roger també eren matemàticament recuperables, tot això en una cursa que es va disputar amb una excel·lent meteorologia.



La pista era radicalment diferent a la de la passada setmana, amb gel dur, encara que a causa del pas dels cotxes i a la bondat climatològica anava perdent gruix, la qual cosa per tant va fer variar el comportament dels vehicles durant gairebé tota la matinal. Amb tot, a la Qualifying era Carlos Ezpeleta (Ford-Proto G) qui en treia millor partit, amb més de 6 dècimes sobre José Roger (Citroën-Proto G) i gairebé 9 dècimes sobre Isidre Loan, molt competitiu aquesta vegada amb el seu Peugeot-Proto G. Els seguien Marc Gutiérrez, en aquesta cursa amb el Peugeot-Proto G/Crèdit Andorrà de Manel Guiral, José Luis García (Peugeot-Proto G) i Xevi Pons (Peugeot-Turisme G), que semblava tenir alguna dificultat amb els seus pneumàtics. Després de la Qualifying, Pons seguia líder de les sèries però amb només 6 punts sobre Ezpeleta i 14 sobre Roger, i això a falta de dues fases de cursa.



La Súper Special era el penúltim obstacle i en ella tant Ezpeleta com Roger no perdien l'oportunitat de superar novament a Pons, cinquè, qui a més veia a José Luis García just per davant. De totes maneres qui guanyava aquesta màniga era un radiant Marc Gutièrrez, impressionant i amb autèntica fam de victòria, que es convertia com qui diu en un àrbitre en la disputa. Després d'aquesta màniga, Pons comptava amb només 3 punts d'avantatge sobre Ezpeleta i 12 sobre Roger. Quedava clar que les finals dictarien sentència. Pons, amb fer 2n en la seva final, seria campió per 1 punt, però per aconseguir aquesta missió havia de lluitar amb Roger i Gutiérrez, que a més arrencarien per davant seu.



José Roger (pole) i Xevi Pons (3r) sortien en la Final B, amb Marc Gutiérrez (2n) situat entre tots dos, mentre que en la Final A, Carlos Ezpeleta (pole) hauria de defensar-se d'Isidre Loan (2n) i José Luis García (3r). Tot això creava una tensió palpable que es notava en l'ambient, ja que no en va el que estava en joc no tan sols era el títol sinó també la composició sencera del podi final de les Crèdit Andorrà GSeries 2018.



Final B: Marc Gutiérrez torna a guanyar

La Final B arrencava bé amb Marc Gutiérrez col·locant-se líder per davant de José Roger i Xevi Pons. Aquest últim pressionava constantment al seu predecessor, fins que a mitja màniga cometia un lleuger error i era superat per Gerard de la Casa. Poca estona després, Pons aconseguia superar a l'andorrà i entrava en tercera posició, per la qual cosa el títol final depenia ara del que fes Ezpeleta en la seva final, que si guanyava se l’adjudicaria matemàticament.



Final A: Carlos Ezpeleta ho guanya tot

Es dóna la sortida a la Final A i Isidre Loan aconsegueix enfilar la parabòlica en primera posició per davant de Carlos Ezpeleta… encara que l'emoció va durar poc temps. Abans que acabés el primer gir, el campió en títol aconseguia superar a l'andorrà, acabant la màniga per aquest ordre, amb Manel Guiral en tercera posició. D'aquesta manera, Carlos Ezpeleta aconseguia proclamar-se Campió de les Crèdit Andorra GSeries 2018 per només 1 punt sobre Xevi Pons. Un final de temporada realment apassionant.