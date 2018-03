Els comerciants i hotelers d'Ordino s'uneixen

Associació d'Hotelers i Comerciants Valls d'Ordino. Així es diu la recent creada associació ordinenca, que engloba prop d'una cinquantena d'establiments de la parròquia, entre hotels, comerços i restaurants (el que representa el 70% del total). El seu president, Joan Núñez, ha explicat que l'objectiu de l'entitat és "donar visibilitat" als negocis d'Ordino, fer "front comú" a l'hora de lluitar per les necessitats dels comerciants, i ser més forts amb l'objectiu de guanyar competitivitat. L'associació s'ha constituït amb l'ajuda del comú i ja ha fet entrega al Govern de tota la documentació necessària per constituir-se formalment.

La idea és començar a treballar ja en l'organització d'esdeveniments i activitats, com per exemple unes jornades gastronòmiques, per captar turistes però també perquè els ordinencs no marxin de la parròquia per fer les seves compres, ha defensat Núñez. A més, per poder desenvolupar les accions, el comú els ha cedit la figura d'un dinamitzador, tal com ha explicat el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització, Xavier Herver. També els ha cedit un local al Centre Esportiu perquè es puguin reunir.

Paral·lelament, l'associació ja treballa en la creació d'un "segell de qualitat que identifiqui els comerços de la parròquia", ha explicat Núñez.

Tal com ha recordat Herver, la creació d'aquesta associació ja s'havia intentat fa uns anys però "va morir de seguida". Durant aquest mandat va ser un dels objectius marcats. Per aquest motiu ja fa mesos que es mantenen reunions amb restauradors i comerciants per donar forma a la nova entitat. "Al final no deixa de ser una marca i ens permetrà difondre la parròquia amb més força", ha defensat el conseller. Herver ha celebrat "l'alt grau d'implicació" i l'afiliació que ha tingut l'associació. Ha assegurat que des de la corporació treballaran perquè "no s'acabi parant".