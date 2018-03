'El escarabajo...' i 'Organizar lo (im)posible' triomfen a l'Ull Nu

El Festival de cinema emergent d'Andorra, Ull Nu, ha clausurat la sisena edició, la primera oberta als llargmetratges, amb un nou èxit d'assistència a les projeccions i a les diverses activitats programades durant aquesta setmana. Pel festival han passat figures reconegudes de l'àmbit audiovisual, com la fotoperiodista Joana Biarnés, l'actor Fermí Reixach, que té un paper a 'Estiu 1993', la multi premiada òpera prima de Clara Simón, i l'actriu Itziar Castro, nominada a millor actriu revelació als premis Goya per 'Pieles', el debut a la pantalla gran d'Eduardo Casanova. De fet, l'organització d'Ull Nu ha indicat que aquestes dues projeccions són les que han tingut més públic: 'Estiu 1993' ha atret un centenar d'espectadors, i 'Pieles', uns 86. Entre les activitats paral·leles, la sessió de Vermut i sèries, amb la participació de Serializados, ha comptat amb un centenar d'assistents.

El jurat d'aquesta sisena edició ha estat format per Isak Férriz, Estefania Gracia, Alba Paz i Lara Izagirre. Com a millor curtmetratge, dotat per la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco, el guanyador ha estat 'El escarabajo al final de la calle', de Joan Vives (Catalunya), i 'Yo soy Álex', d'Itzuri Sánchez i Joss Manz (Catalunya) ha rebut un accèssit.

El premi a la millor direcció, dotat pel Consell General, l'ha obtingut Lea Triboulet, per 'The brother' ('Le frère'), d'Occitània, i el jurat ha atorgat un accèssit a Carme Gomila i Tonina Matamalas per 'Organizar lo (im)posible' (Catalunya).

La millor direcció artística ha estat per a Laura Sisteró i Alejo Levis, per 'Waste' (Catalunya). El premi el dota Carnet Jove Andorra.

La guanyadora a la millor fotografia ha estat Jiajie Yu Yan, per 'Soul' (Catalunya), un guardó dotat pel Fòrum Nacional de la Joventut.

Pau Bacardit ha estat reconegut amb el premi al millor guió per 'Compatible' (Catalunya), un premi dotat per Inlingua.

L'Arxiu Nacional d'Andorra dota el reconeixement a la preservació de la memòria històrica, que s'ha endut 'No ves que ardo', d'Arnau Padilla (Catalunya).

El públic també ha escollit el que ha considerat el millor curtmetratge: 'Organizar lo (im)posible', de Carme Gomila i Tonina Matamalas. El premi el dota el comú d'Andorra la Vella.

Quant als llargmetratges, l'Ull Nu ha programat cinc projeccions a concurs d'òperes primes: 'Estiu 1993', de Clara Simón; 'Júlia ist', d'Elena Martín; 'Pieles', d'Eduardo Casanova; 'El dulce sabor del limón', de David Aymerich; i 'Entre la ola y la roca', de Manuel Lógar. El jurat ha escollit 'Júlia ist', premi dotat pel Govern, i el públic ha votat 'Estiu 1993'.