El MoraBanc supera l'Iberostar Tenerife (69-78)

L'Iberostar Tenerife ha caigut aquest diumenge al pavelló Santiago Martín (69-78) davant d'un Morabanc que va realitzar un bon partit, sobretot en defensa, que va impedir que els de Tenerife poguessin jugar amb frescor en atac.

El quadre de Joan Peñarroya va treure la seva arpa en defensa, va treballar bé sobre els possibles perills locals i, en atac, també van tenir aquest encert necessari per poder donar aquest empenta necessària.

L'Iberostar Tenerife va posar cor, però es va trobar un rival més encertat, més compacte i que va saber aprofitar-se dels errors locals.

Des d'un principi, es va deixar veure que seria un partit travat, un partit on les defenses marcarien el desenvolupament del joc, i fins i tot Fotis Katsikaris ho va avisar i va dir també que haurien de tenir cura amb el "un contra un". Doncs van ser dos aspectes on va insistir el Morabanc Andorra i on va aconseguir superar al combinat de marjal.

Alternatives en el marcador en els dos primers quarts amb un Iberostar que, sense jugar bé, es mantenia en el partit. Tot i no estar encertat en els llançaments, va buscar dins de la zona o va intentar les incursions dels bases o de Ponitka i Allen.

Seria en el segon quart quan el Tenerife va trobar un petit forat per poder controlar el partit i se'n va anar a cinc punts (33-28), màxim avantatge de l'equip insular, però que seria tallada amb rapidesa pels visitants abans d'arribar al descans, després de cinc punts consecutius d'Albicy.

Després del descans, el Morabanc va ajustar més la seva defensa, va millorar en el tir exterior i va saber aprofitar-se de les males decisions locals per començar a dominar, ja amb claredat el xoc.

L'Iberostar Tenerife ho intentava, buscava des de fora, també dins, però poques opcions li va donar el rival que es va anar fins als nou punts en el minut 30 (50-59).

En l'últim quart el quadre de Tenerife ho va intentar a la desesperada, Rodrigo, Ponitka, Bassas i Abromaitis van estrènyer i van anotar, però el rival va saber mantenir el seu avantatge fins al final.