Primer campament on és obligatori anar sense mòbil

Sis joves de la Cerdanya organitzaran el primer campament d’estiu per a joves que compleixin com a requisit no portar telèfon mòbil ni cap altre dispositiu electrònic, amb l’objectiu de «desintoxicar del digital» i demostrar que no es necessita Internet per divertir .

Els joves, d’edats compreses entre els 18 i 26 anys, van presentar la seva idea a la primera edició del projecte de pressupostos participatius impulsat per del Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Ajuntament de Puigcerdà, ha explicat a Efe la tècnica de Joventut del Consell Comarcal Glòria Rigola.

Un dels impulsors del «campament of-line», com ell mateix ho ha definit, és Bernard Nebreda, un jove de 24 anys que al costat dels seus amics pretenen «demostrar als joves d’entre 16 i una mica més de 20 que es poden divertir sense dependre de les xarxes socials i la comunicació per mòbil «.

«Vam veure la proposta del Consell Comarcal i vam decidir presentar el projecte» perquè «molta gent jove és totalment dependent del telèfon mòbil» i volíem «oferir una alternativa», ha reconegut el jove.

Sobre el lloc on s’instal·larà, el jove ha plantejat que «com a requisit indispensable haurà de ser en un lloc exclusiu per al campament» ja que «si convivim amb altres grups de joves, estic convençut que faran servir el mòbil i no haurem aconseguit l’efecte d’aïllar que estem buscant «.

L’objectiu és, «com a mínim durant un cap de setmana», participar en unes colònies sense mòbils, sense pastilles, sense ordinadors, sense televisió, i sense res que faciliti la connexió a internet ja que consisteix a «divertir-se en un campament com els de tota la vida», argumenta el jove.

Els campaments d’estiu «són molt divertits, quan era petit gaudia molt en ells i en les nombroses activitats a l’aire lliure que s’organitzaven», ha rememorat, de manera que «reivindiquem aquestes activitats» i «volem conscienciar els joves que la desconnexió d’internet és possible.