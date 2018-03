Els Cierco porten a Europa la revisió de clients

Els accionistes majoritaris de BPA fins a la seva nacionalització, Higini i Ramon Cierco van denunciar recentment davant del Greco i del Moneyval el procés d’anàlisi de comptes bancaris de l’entitatper fer-ne el traspàs al banc pont, denominat més tard Vall Banc, que consideren «arbitrari, discriminatori i dubtós». En un comunicat, els germans Cierco expliquen que «la denúncia té com a epicentre el fet que per ordre de les autoritats andorranes als responsables de PwC els comptes bancaris que el Govern i totes les institucions públiques tenien a BPA es van declarar com a aptes sense fer-ne cap mena de revisió ni haver d’elaborar el nou qüestionari sobre el client». La mateixa font explica, a més, que el Govern hauria exigit a la firma auditora que declarés com a aptes i sense comprovacions els comptes que altres entitats bancàries tenien a BPA i els dels clients relacionats amb d’altres bancs del país.



«Per contra, les mateixes autoritats van ordenar a la consultora encarregada de la revisió que es declaressin no aptes sense anàlisi tant els clients bloquejats per la Batllia com aquells que havia paralitzat la UiFAND», indica el comunicat. Totes aquestes dades s’haurien conejgut recentement i per això no ha estat fins ara que els antics accionistes de BPA les han posat en coneixement del Greco i del Moneyval.

Els antics accionistes consideren que l’opacitat «aixeca dubtes sobre l’exempció»



«L’escrit tramès fa tot un repàs previ dels antecedents del procediment engegat just després del Notice del FinCEN. Posteriorment, es posa l’accent en els dubtes més que raonables sobre la legalitat del procés de segregació d’actius de BPA que hauria derivat en una situació injusta i discriminatòria en la qual, encara avui, hi ha centenars de clients afectats, que no poden disposar dels actius, sotmesos a una desproporcionada i injustificada investigació», detalla el comunicat.

Els germans Cierco es queixen que la manca de suport legal que hauria sustentat les revisions i la manca de transparència i d’informació suposa una greu situació d’indefensió dels afectats que «vulnera els principis més essencials del Consell d’Europa». A més, consideren que aquesta opacitat «pot arribar a aixecar dubtes sobre el motiu pel qual es va declarar l’exempció de revisió» en alguns casos.



Finalment, el comunicat expressa la intenció d’internacionalitzar la gestió de la crisi, coincidint també amb que hi ha afectats a diverses parts del món.