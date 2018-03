Sant Julià oferirà wifi gratuït a través de 15 tòtems interactius

Sant Julià de Lòria comptarà a partir d’aquest estiu amb 15 tòtems interactius que oferiran wifi gratuït a un radi de 100 metres cadascun. En total, la xarxa arribarà a una superfície de 15 quilòmetres, dels 60 que té la parròquia. La connexió oberta a Internet és només una de les prestacions que inclou la plataforma, desenvolupada per l’empresa tecnològica nord-americana City Beacon, especialitzada en innovació en el marc de les smart cities (ciutats intel·ligents). La companyia treballa amb beacons, uns sensors dissenyats per interactuar amb mòbils i tabletes.



La part de sota dels pilars constarà d’una pantalla tàctil des d’on, entre d’altres opcions encara per concretar, es podrà contactar amb els serveis d’emergència i rebre informació en directe sobre la circulació al país, els aparcaments lliures i ocupats, i la ubicació de diversos comerços, juntament amb la ruta per GPS, que es podrà enviar al mòbil de l’usuari que ho demani a través d’un codi QR.

El negoci per a l’empresa surt de la part de dalt dels tòtems, destinada a la publicitat. Hi hauran cartells digitals sobre esdeveniments propers i sobre els comerços que vulguin promocionar els seus negocis. També hi hauria un espai per a propaganda electoral.



«Nosaltres posem la infraestructura i el comú és qui decideix de quins continguts dotar-la, depèn de les lleis de cada país» va aclarir Serge Boonman, director executiu de City Beacon. L’empresari també va destacar que no hi haurà interferències ni competència amb Andorra Telecom. «Ja hem parlat amb Andorra Telecom i ens beneficiarem mútuament, ells podran utilitzar les nostres antenes per donar el seu servei i nosaltres ens encarregarem del manteniment de la instal·lació», va explicar. «No venim a treure el pa de ningú», va insistir.

Notificacions al passsar la duana

La iniciativa neix amb la voluntat d’estendre’s més enllà de Sant Julià en un futur i de ser una plataforma des de la qual promoure el comerç local, ja sigui de botigues, restaurants com d’hotels. «Per exemple, es podran comprar entrades per a Naturlàndia sense haver de fer cues, forfets d’esquí, o tiquets per veure alguna actuació», va exemplificar Boonman. Les estructures es situaran en punts estratègics de la parròquia, com la caseta de Naturlàndia propera a la duana, el Centre de Congressos o el propi comú.



La compra dels serveis, però, es podrà fer sense la necessitat d’utilitzar físicament el tòtem. La gràcia de l’aparell és que detectarà la presència dels smartphones propers i els enviarà alertes sobre descomptes i amb informació de punts turístics del país, entre d’altres. Així, els beacons també serviran per entendre el comportament dels visitants d’Andorra durant la seva estada. «Aquesta informació pot ser útil per millorar les rutes turístiques dins la ciutat i per crear diferents segments depenent de les seves preferències, per adaptar els continguts a cada visitant», va subratllar Boonman.



El tòtem també podria incorporar càmeres de vigilància per als cossos de seguretat, però segons va avançar el conseller comunal Pere Pràxedes, de moment s’ha descartat aquesta prestació. El que sí que tindrà la nova instal·lació és una eina per comptar el nombre de cotxes i vianants. També es podran afegir sensors que mesurin la qualitat de l’aire i serveixin com a punt de partida per a estudis sobre mobilitat i medi ambient.

Un milió d’euros

La inversió total prevista és d’un milió d’euros, és a dir, 60.000 euros per cada tòtem. Pràxedes va incidir en el fet que City Beacon es farà càrrec d’aquest import, mentre que el comú s’encarregarà dels costos que suposa el canvi de cablejat. «Ho faran els tècnics del comú. No crec que superi els 50.000 euros», va apuntar el conseller, satisfet per fer de Sant Julià «la parròquia amb més connectivitat del país». «És un bon recurs tant per als residents com per als turistes, que passen de llarg de Sant Julià pensant que no hi ha res a fer-hi», va explicar.



L’experiència dels tòtems ja s’ha implantat a altres indrets, com a la ciutat holandesa d’Eindhoven. Segons Boonman, el projecte a Andorra serà una realitat en aproximadament quatre mesos.

ActuaTech posa tretze càmeres per comptar vehicles

Des del centre d’innovació d’ActuaTech també s’està fent una aposta per a l’anomenat internet de les coses, el moviment que connecta a la xarxa qualsevol objecte per millorar les gestions i la relació entre els habitants i la ciutat. Per començar, el centre, amb empreses andorranes del sector tecnològic, com Sóc Creatiu, ja ha instal·lat 13 càmeres a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Tal com va explicar Marc Pons, director de la Fundació ActuaTech, els dispositius no identifiquen persones sinó que només capten el moviment dels cotxes per fer un comptatge. La informació es deriva al Departament de Mobilitat perquè s’utilitzi per estudiar l’impacte de la contaminació derivada del trànsit a les parròquies centrals i per l’elaboració de polítiques de medi ambient. «A inicis de primavera començarem a publicar les primeres conclusions», va avançar Pons. Les càmeres que hi havia abans d’instal·lar les noves no enviaven la informació directament al servidor, sinó que la guardava en targetes de memòria que calia recollir físicament.