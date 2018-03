La concessionària dels Pouets arremet contra el comú

Dionis SLU, la firma adjudicatària de l’aparcament dels Pouets ha portat la rescissió unilateral del contracte per part del Comú d’Andorra la Vella a la Batllia. Consideren que la mesura és «desproporcionada» i per tant, han presentat una demanda administrativa (que ja ha estat admesa a tràmit) en la qual es reclamen uns tres milions d’euros pels perjudicis causats. Fonts de Dionis SLU van exposar que des del seu punt de vista la decisió del comú no està justificada i que malgrat que la corporació «té interès perquè l’aparcament funcioni, el què volen és explotar-lo ells, però amb algú altre que faci la inversió». És la sensació que els queda tenint en compte que consideren que no hi havia motius per rescindir-los el contracte d’adjudicació i que en declaracions posteriors al tancament, els mandataris comunals ja van apuntar la possibilitat d’explotació pública de la instal·lació.

Després de conèixer la decisió del comú, l’adjudicatària va presentar un recurs de reposició contra la rescissió, però la corporació va aplicar el silenci administratiu. Així doncs, malgrat disposar de sis mesos per fer-ho, de seguida es va entrar una demanda a la Batllia. Les fonts consultades per EL PERIÒDIC van indicar que es considera que «se’ns han vulnerat drets perquè se’ns exigeix quelcom que el comú no pot donar», fent referència als certificats reclamats.

L’administració local creu que es va produir un incompliment del contracte perquè no s’havia entregat el certificat de l’assegurança, tampoc els certificats del departament d’Indústria acreditant que la maquinària de l’aparcament complia les normatives i estava en condicions ni s’havien entregat els comptes de l’explotació dels mesos d’obertura. «És com si ens diguessin que hem fet tres faltes i, per tant, al carrer», van exposar les mateixes fonts. De fet, garanteixen que «sí que teníem assegurança i la companyia ens ho acredita», però de totes maneres consideren que aquest no és un motiu de pes per rescindir la concessió. «Podríem entendre un tancament cautelar fins que se li entregués la documentació o una multa, però no el què han fet», van manifestar.

De la mateixa manera critiquen que se’ls demanin uns certificats d’una maquinària que ells no han instal·lat. «Les màquines ja eren allà i feia anys que no funcionaven. Qui hauria de tenir els certificats és el comú», repliquen, assegurant que quan van demanar els papers a la corporació, aquesta els va dir que no els tenia.

Per tot plegat en la demanda es reclamen uns tres milions d’euros corresponents als perjudicis causats. La xifra s’explica perquè Dionís SLU reclama que se li retorni la inversió feta en la instal·lació (aproximadament 1,5 milions d’euros), els diners que han deixat de guanyar en perdre l’explotació de l’aparcament (en aquest cas es calcula una xifra mitjançant les previsions de negoci fetes pels 25 anys de concessió que preveia el contracte) i la fiança que havien entregat. A més, també volen que el comú els cobreixi les costes judicials en cas que la justícia els doni la raó. Amb tot, si sortissin victoriosos del plet judicial, no reclamen que se’ls retorni la concessió, sinó que volen que la Batllia també fixi la resolució del contracte. «Nosaltres creiem que hem complert i després de tot el què ha passat, s’ha generat una gran desconfiança» van apuntar des de la societat.