Gimcana de gel solidària

Fins a 2.000 euros entre inscripcions i aportacions de patrocinadors diversos. La primera edició de la Gimcana sobre gel contra el càncer, celebrada ahir al matí, es va considerar tot un èxit per a l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), l’entitat a qui es destinen tots els fons recaptats, segons va explicar l’ANA. La Gimcana és idea de Marcel Besolí, l’expilot de ral·lis que va patir càncer i que ha volgut tornar a la societat i, especialment, a Assandca, el suport que va rebre durant el temps en què va estar malalt. Amb aquesta voluntat, Besolí va organitzar l’esdeveniment, que es va celebrar a l’escola de conducció d’Ordino-Arcalís. L’expilot va reunir una dotzena de pilots amb qui va compartir curses quan estava en actiu. Es van posar davant del volant per ajudar l’entitat i tots els afectats.

Els fons recaptats es destinaran a les despeses del transport sanitari d’Assandca



El fet que es tractés d’una jornada essencialment solidària va ser compatible amb les ganes de competir dels pilots assistents a l’acte. Pilots com Toni Riberaygua, Gerard de la Casa, Jordi Serracanta, Ferran Font, Joan Vinyes, Carles Santacreu i altres, van lluitar contra el cronòmetre per aconseguir ser els més ràpids sobre la neu.Besolí va voler destacar la «tasca encomiable que està fent Assandca» i va subratllar la importància que existeixi una associació com a aquesta al país. El president de l’entitat, Josep Saravia, va afegir que l’ajuda de Besolí no estava prevista i que és «molt benvinguda», ja que les despeses que ha d’assumir l’associació mai disminueix, sempre va a l’alça. El president va recordar que els diners recaptats es destinaran al transport sanitari, que és en què més inverteixen. Sobre el concurs del servei d’oncologia, Saravia va apuntar que encara no tenen novetats i que en breu s’ha de reunir amb el ministre.



A la gimcana solidaria també hi va assistir en Rubén, un jove andorrà que fa poc que ha superat una Leucèmia i que es va atrevir a fer de copilot per a Marcel Besolí fill.