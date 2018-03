El liberals preguntaran al Govern per l’hospital i les pensions

El grup liberal va fer públiques ahir les set preguntes que emetran durant la primera sessió de control al Govern d’aquest any que se celebrarà el 15 de març. Aquestes se centraran en la situació del Servei d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, l’Institut Baselga, les condicions dels treballadors de la duana, el futur de les pensions, les adjudicacions directes a l’empresa Spai, la conservació de la Casa d’Areny-Plandolit i la inversió estrangera.

Salut

Ld’A demanarà a l’Executiu que expliqui «els motius que han generat malestar entre el personal mèdic, d’infermeria i administratiu» i que informi «quina és la solució proposada davant la problemàtica del servei d’urgències». El grup també demanarà al Govern més informació sobre la situació del projecte per a la implementació al país d’una delegació de l’Institut Baselga, especialitzat en tractaments oncològics.

Queixes dels duaners

Els consellers liberals demanaran a l’Executiu explicacions sobre les condicions de treball dels agents de la Duana davant les reiterades demandes dels representants dels treballadors alertant de les condicions de les instal·lacions. En concret, preguntaran si «el Govern és coneixedor de la problemàtica existent al departament de Duana» i en cas afirmatiu, quins són aquests problemes i com pensa solucionar-los.

Adjudicació en entredit

La polèmica sorgida a les últimes setmanes arran de l’adjudicació directa a l’empresa Spai del contracte del manteniment del maquinari d’IBM gestionat pel Departament de Serveis Informàtics també es debatrà al Consell General. El Grup Parlamentari Liberal preguntarà per «la manca total de previsió per formalitzar un nou contracte de manteniment dins d’uns terminis raonables» que han provocat l’adjudicació directa i amb caràcter d’urgència, segons aquest grup.

Pensions, patrimoni i inversió



El grup també s’interessarà per la posició del Govern davant les recomanacions de la CASS per fer aportacions directes al fons de reserva de pensions, per la conservació del colomar de la Casa d’Areny-Plandolit, víctima d’actes vandàlics, i per les dades d’inversió estrangera dels últims tres anys.