Els pisos buits i la funció pública centraran les qüestions del PS

D’altra banda, la consellera socialista Rosa Gili va entrar una pregunta sobre el control de pisos buits de cara a l’anunciada taxa que el Govern vol aplicar i si això implicarà que es creï un registre de la propietat que actualment no existeix. Davant d’aquesta situació, Gili vol saber «com preveu el Govern controlar» el nombre de pisos buits al país i reclama fer públic el motiu pel qual aquest registre encara no s’ha creat.

El PS va revelar ahir al vespre els temes que centraran les seves preguntes durant la sessió de control al Consell el 15 de març i que van fer arribar a la Sindicatura divendres. El conseller Pere López va tramitar una pregunta sobre els efectes de la reforma de la funció pública sobre els treballadors comunals i els d’altres ens com l’administració de justícia. López va mostrar la seva sorpresa davant dels comentaris d’alguns mandataris comunals que van defensar que aquesta llei no afectaria els seus treballadors i demana aclarir la situació.

Per El Periòdic

