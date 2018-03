L’Engordany supera a l’Inter i es fa amb el liderat (1-0)

La UE Engordany va superar per la mínima a l’Inter Club Escaldes (1-0) i va aprofitar una nova ensopegada del Vallbanc FC Santa Coloma, que perd el lideratge en favor dels escaldencs.

L’enfrontament es va decidir amb el gol de Cellay al minut 16. L’Engordany és el líder amb 43 punts, un més que els colomencs, que sumen ja tres partits sense guanyar. Van caure amb l’FC Lusitans per 2-0. Ramael marcava en el temps de descompte de la primera part i André feia el segon al minut 73. El Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià es va desfer del cuer, el Penya Encarnada d’Andorra (5-1), decidint a la segona part, quan van arribar tots els gols. Villanueva obria el marcador al 47, Joel feia el segon al 57 i cinc minuts després Walter el tercer. Blanc retallava diferències al 75, però al 83 Blanco sentenciava i al 86 Walter materialitzava el cinquè.

La UE Santa Coloma va trencar una ratxa de tres partits sense guanyar imposant-se al Nóbrega Constructora FC Encamp per 1-2. Pousa posava per davant als groc-i-negres només començar, al segon minut, i al 10 el matx se’ls posava de cara mitjançant un penal transformat per Molina. Al 17 marcava Sosa per part encampadana.