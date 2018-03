Dentan i Marina vencen en esquí a El Dorado Freeride

Les successives cancel·lacions del Freeride World Tour (FWT) va portar a que El Dorado Freeride Junior fos el primer tast de fora pista a Vallnord Ordino-Arcalís, amb una setantena de riders disputant-se el títol en les diferents categories que entraven en joc.

L’esdeveniment es va desenvolupar a la Portella del Mig en unes condicions excel·lents. En esquí, els suïssos van ser els clars dominadors, ocupant els tres caixons del podi. El guanyador va ser Paul Dentan, seguit per Jonas de la Jara i Thibault Hale-Woods. El millor andorrà va sr Ot Santaulària a la 22a plaça. Andre Mikhelson va ser 27è, Josep Maria Naudi 30è, Lluc Macià 38è, Joan Aracil 53è i Marc Gil 54è. A la prova femenina la victòria va ser per a l’espanyola Elisabet Marina. La segona plaça era per a la suïssa Sybille Blanjean i la tercera l’ocupava Martina Marset. Naila Vidal finalitzava a l’11a posició. En surf de neu la competició era mixta perquè en total només eren sis participants. Es va imposar el neozelandès Finn Fuffy. L’acompanyava al segon caixó del podi la britànica Ellie Soutter i al tercer l’espanyol Lucas Muñoz de Morales. Josep Maria Naudi va ser quart.

El FWT, a l’espera

Els organitzadors estan pendents del temps per a que es pugui disputar la prova de Vallnord del FWT. Hi ha expectatives que es pugui celebrar demà.