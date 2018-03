Repòquer de triomfs

L’interrogant que podia presentar-se sobre com tornaria a la competició el BC MoraBanc Andorra després de l’aturada va tenir una resposta positiva, amb una victòria important i solvent a la pista de l’Iberostar Tenerife (69-78), davant un rival directe en la lluita pels play-off, al que li té l’average guanyat. Suma el cinquè triomf consecutiu, tot un rècord en aquesta etapa a l’ACB.

L’arrencada va ser vistosa amb ràpides transicions per ambdues parts. Tobey va ser l’encarregat de portar la iniciativa local a l’hora d’anotar, mentre que Albicy era qui portava la veu cantant en aquest aspecte per part visitant. El matx seguia un bon ritme de cara a cistella, però de cop es va aturar, sense que cap dels conjunts trobessin la manera. Fernández va trencar aquesta mala ratxa i tancaven el quart Vázquez i Beirán des de la línia de tirs lliures (16-14).

A la tornada tampoc es van mostrar endollats de cara a cistella. La primera va ser de Jankovic, quasi dos minuts després de l’inici. Els andorrans van ser els únics en anotar, i així marcaven un parcial de 0-7, amb un triple de Sanè i una cistella de Blazic. Ponitka aconseguia acabar amb la negativitat dels seus de cara al cèrcol quan es portaven disputats tres minuts i mig. San Miguel també ho feia i tornava a igualar el marcador. Fernández amb dues cistelles consecutives tornava a posar per davant al MoraBanc, que s’estava trobant amb l’inconvenient de les faltes personals que els xiulaven, permetent als canaris anar sovint a la línia de tirs lliures, i se n’aprofitaven. Al descans havien realitzat 20 llançaments des de la distància, mentre que els andorrans només sis. Albicy, entonat, mantenia als seus quan els canaris s’avançaven i cinc punts finals del francès permetien arribar a la mitja part 35-38.

Partit encarat

La tornada a la pista del MoraBanc va ser decisiva, i especialment la de Fernández, materialzant els vuit primers punts dels andorrans en aquest període, amb dos triples inclosos. La defensa del MoraBanc va ser més intensa i els tinerfenys van tenir seriosos problemes, fet que van aprofitar els visitants per anar obrint escletxa, amb un Jankovic que també tenia el canell calent. D’aquesta manera l’avantatge a la conclusió del quart era de nou punts (50-59), amb un triple final de Jelinek. Sanè també encistellava dels de més enllà dels 6,75 metres un cop el partit es va reprendre. El pivot francès i Jelinek van seguir veient cistella per anar-se’n de 16 (52-68).

Diagné s’encara a Peñarroya

El matx estava quasi sentenciat. Però hi havia tensió. Diagné era substituït i la decisió no va agradar al senegalès, que va discutir-se fortament amb Peñarroya. Els companys i membres del cos tècnic van provar de calmar al jugador, que estava realment encès, traient-se la samarreta i tot. Ja no va tornar a la pista. Mentrestant continuava el partit. Els canaris ja jugaven a la desesperada, amb el cronòmetre jugant en la seva contra. Vasileiadis feia un triple, però els punts d’Stevic i Sanè permetien mantenir les distàncies. San Miguel, Ponitka, Bassas i Abromaitis realitzaven un parcial de 9-0, per posar-se a vuit, però els andorrans van saber mantenir la calma, i quan havien d’anar als tirs lliures no erraven. Així van fer-ho Fernández i Albicy per acabar de tancar el matx i deixar sense opcions al rival. El MoraBanc supera ara a l’Iberostar a la classifIcació, i a més li té l’average guanyat, ja que s’ha imposat als canaris en les dues ocasions que s’han trobat aquesta temporada.

«Quasi els 40 minuts hem estat molt bé»

El tècnic egarenc assegurava que se sentien «contents i satisfets per aconseguir la victòria en un camp difícil com aquest, davant un rival dels complicats per com juguen com a locals, però també per l’estil de joc que tenen, que és un equip que acostuma a dominar el timing dels partits». El MoraBanc va respondre adequadament, ja que «tampoc sabíem després de l’aturada de tres setmanes com començaríem el partit». Per no donar avantatges al conjunt canari, «ens havíem marcat tres situacions en vermell en el partit, que era el rebot, on el Tenerife té jugadors molt importants que anoten en segones opcions; controlar la nostra esquena en situacions de penetracions dels bases; i que no anotessin punts gratuïts en transició. En això l’equip ha estat molt bé, el nostre treball defensiu m’atreviria a dir que quasi els 40 minuts hem estat molt bé i sempre hem estat al partit». A la primera part «tenint problemes i concedint algun tir lliure de més, que és on trobava l’anotació el Tenerife. Hem ajustat en el segon temps», on «en atac hem intentat trobar les millors opcions davant una de les millors defenses de la competició». Respecte a l’enganxada que va tenir amb Diagné no va voler explicar ni els motius ni el que es van dir, només indicava que el senegalès «ha fet un partit excel·lent».

Sanè allarga la seva vinculació fins a final de temporada

Aquesta mateixa setmana Francesc Solana, director general del MoraBanc, confirmava que Landing Sanè seguiria. Ahir finalitzava el contracte temporal del pivot francès i després del partit contra el Tenerife el club anunciava la renovava fins a final de temporada. «És un jugador que s’ha guanyat la renovació amb escreix», assegurava ahir Solana, «no és només un tema de rendiment, que l’ha tingut i molt bo, també és la professionalitat amb la que treballa i la contribució positiva que fa a la química del vestidor». Sanè, en els sis partits que ha jugat de la Lliga Endesa, suma una valoració de 12,3 per matx, amb 10,8 punts i 4,2 rebots.