Sense visats de curta durada

«Aquest any, realment perilla l’arribada dels nens sahrauís», reconeix el delegat del Front Polisario a Catalunya, Mah Iahdih. Des del 2007, diverses famílies acullen nens sahrauís durant dos mesos a l’estiu en el marc del programa humanitari Vacances en pau, que gestiona Espanya i que aquí coordina l’Associació d’Amics Solidaris amb el Poble Sahrauí (Adsaps). Igual que l’any passat, estan sorgint dificultats en els tràmits administratius. Per venir a Andorra, la canalla sahrauí necessita passaport i visat. «Cada any, viatgen amb un passaport col·lectiu –un document que pot incorporar fins a 30 persones– que expedeixen les autoritats algerianes perquè els camps de refugiats d’on provenen aquests infants estan a Algèria», aclareix Iahdih. «Mentre que els visats –prossegueix– ha de fer-los el país de rebuda, però en el cas andorrà els concedeix el Consolat General d’Espanya a Alger perquè el Principat no hi té legació». Abans de tirar endavant aquest tràmit, no obstant, el Govern espanyol demana una notificació al d’Andorra, que aquest any encara no ha donat.

«Els darrers anys la situació internacional ha anat canviant considerablement, en particular a causa dels atacs terroristes, i les normatives comunitàries en matèria d’atorgament de visats s’han endurit sensiblement», expliquen fonts del Govern. Segons comenten, la legislació de la Unió Europea ja no permet a Espanya expedir visats de curta durada sobre passaports col·lectius. La presidenta de l’Adsaps, Lluïsa Hurtado, però, retreu que no s’hagi fet mai cap conveni amb Espanya per evitar aquest problema. Precisament, el Govern va proposar l’any passat al país veí «un memoràndum d’entesa per poder seguir acollint els nens sahrauís», subratllen les fonts consultades, alhora que asseguren que la legislació «va impedir que es formalitzés».



Per tal de trobar una solució al conflicte administratiu, ja a la tardor, la delegació del Front Polisario a Catalunya va enviar una carta a la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, exposant el problema i sol·licitant una entrevista presencial amb ella. Encara que no s’ha arribat a fer mai efectiva, Ubach va donar una resposta per escrit. Des d’Afers Exteriors suggereixen que «l’única via per fer possible que arribin els nens sahrauís a Andorra és mitjançant l’obtenció de passaports individuals». Aleshores, Espanya podria lliurar-los visats Schengen, que juntament amb el passaport és l’altre document que es necessita per poder entrar al país havent passat abans la frontera espanyola o francesa, les dues úniques vies d’accés al Principat. De tota manera, Hurtado opina que un passaport individual «és inviable i no té sentit perquè els nens sahrauís són apàtrides», és a dir, no tenen nacionalitat perquè venen d’un territori no reconegut com a país per pràcticament cap estat del món. La presidenta de l’Adsaps creu que proposar aquesta fórmula és únicament «una manera de treure’s el mort de sobre».



El delegat sahrauí a Catalunya insisteix que queda poc temps per trobar una solució, ja que a partir de l’abril es comencen a tramitar tots els papers per dur a terme el programa. «Nosaltres hem fet tot el que estava a les nostres mans, però la resposta del Govern és vaga i no hi ha moviment per part seva», lamenta Iahdih. L’Administració planteja una alternativa a l’acollida dels nens sahrauís que consistiria a finançar un projecte in situ als camps de refugiats de Tindouf, al Sàhara Occidental, però «els interlocutors interessats no hi han donat seguiment», expliquen fonts governamentals. La presidenta de l’Adsaps assegura que hi ha silenci administratiu i reconeix que «no sé fins a quin punt podran pressionar les famílies que acullen aquests nens sahrauís cada any».