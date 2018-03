Sis detinguts per blanqueig i contraban de tabac

La policia va detenir el 26 de febrer passat sis homes residents, d'edats compreses entre els 21 i 62 anys (62, 48, 39, 22 i 21), segons ha informat aquest dilluns el cos d'ordre. L'actuació policial es va produir seguint instruccions del batlle instructor en el marc de l'operació Lliri pels presumptes delictes de blanqueig de diners o valors, d'associació il·lícita i tràfic de mercaderies sensibles. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 26 de febrer al 4 de març de 2018). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (11).



En l'apartat d'altres delictes, a banda del citat anteriorment, destaca la detenció d'un home resident de 24 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, contra la integritat física, contra la funció pública i contra el patrimoni. El detingut va entrar al domicili de la seva exparella sense el seu consentiment, una vegada a l'interior va donar un parell de bufetades a la dona, va causar diferents destrosses al mobiliari i va trencar un aparell de telefonia mòbil valorat en 1.000 euros. A més, un altre home, resident de 30 anys, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat en l'àmbit domèstic. En una disputa de parella, l'home va donar una bufetada a la cara a la víctima.



En l'àmbit de l'oci nocturn, dos homes no residents de 42 i 44 anys van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física, després d'una baralla en un local. Els dos detinguts haurien causat lesions a dos clients de l'establiment sense motiu aparent. Per últim, va ser detingut un home resident de 47 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física, després d'una agressió en un local d'oci d'Escaldes-Engordany. En la baralla estarien implicats dos homes, i posteriorment la víctima va presentar denuncia a la policia per les lesions sofertes a l'orella esquerra i al llavi inferior i, una vegada identificat l'autor, es va procedir a la seva detenció.