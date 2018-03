Enèssima reunió sense acord

Les trobades entre representants dels sindicats i del Govern segueixen sense assolir un acord per a la modificació de la llei de la Funció Publica i evitar arribar a la vaga. Avui s'han analitzatr una vintena d’articles del text i tal com ja va passar la setmana passada les valoracions són radicalment oposades segons si les fa l’Executiu o els sindicats. «En aquestes dues llargues reunions hem pogut avançar, intercanviar propostes. Crec que és important mantenir el diàleg amb els sindicats que és el que ens havien demanat des de l’inici», va apuntar la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega. En canvi, el portaveu dels sindicalistes, Gabriel Ubach, va insistir que «continuem sense cap acord, el que tenim clar és que tenim unes postures encara divergents». D’aquesta manera les dues parts s’han emplaçat a una nova reunió dilluns que ve que hauria de ser caixa o faixa. «Intentarem debatre si realment podem arribar a acords o no», va assenyalar Ubach, recordant que la seva voluntat sempre ha estat «intentar fins al final arribar a un acord» per evitar convocar la vaga.



Avui, però, des del Govern es va presentar un estudi d’impacte econòmic de les mesures correctores pel que fa al punt de partida de l’avaluació de l’acompliment del personal que ja forma part de l’administració. Un punt que preocupa especialment els sindicats. Malgrat que aquesta mesura va ser una de les propostes formulades pel cap de Govern, Toni Martí, en la reunió del passat 13 de febrer, Descarrega va assegurar que «l’impacte és important i el Govern haurà d’acabar de valorar si es poden assumir i si són sostenibles en l’àmbit pressupostari», de manera que va exposar que «treballarem diferents escenaris».

Governs anteriors

A la sortida de la reunió, però, Ubach va recordar que «l’impacte econòmic ja l’hem patit a les nostres costelles tots aquests anys» i va recriminar el fet que ara l’Executiu de Toni Martí «digui que tot això ve perquè uns governs anteriors no van tenir les previsions necessàries. El Govern de DA fa 7 anys que està al poder, crec que és una mica fora de lloc». Així va emplaçar a tothom a «assumir responsabilitats i hem de veure la millor manera per poder arribar a una llei que pugui perdurar en el temps».



En aquest sentit va explicar que els sindicats també han fet tres propostes perquè es puguin avaluar. «Som conscient que té un cost i l’hem de poder assumir. El què està fora de lloc és que es digui que no es pot assumir un cost de regularitzar a tothom dins de l’administració al lloc que li pertany però en canvi sí que tenim diners per a altres coses», va remarcar.



D’altra banda, una altra de les qüestions que s’hauran de tractar dilluns és el sistema retributiu. Els sindicats van fer tres propostes (mantenir triennis, quinquennis proporcionals a un valor de 173,20 euros i un quinquenni amb valor de 150 euros i una jornada de 35 hores) i Govern també n’està avaluant l’impacte econòmic per tal de dilluns poder prendre una decisió.