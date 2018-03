Els bombers incrementen un 20% l’ús de l’helicòpter

L’activitat del Cos de Bombers ha crescut durant l’any passat, en què ha assolit la xifra rècord de 7.470 intervencions, fet que representa un increment del 10,62% respecte l’any anterior. Aquest augment s’atribueix principalment a un major nombre d’assistències tècniques i també de trasllats sanitaris, que han superat per primera vegada des que es tenen registres les 4.000 intervencions. «Els bombers han assumit un rol dins del transport sanitari urgent no medicalitzat», ha destacat el director del Departament de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Joan Carles Recasens, en la presentació de la memòria d’actuacions corresponent a l’any 2017. Aquesta activitat representa un 55% de la seva feina, molt per sobre de les intervencions efectuades per assistències tècniques (13%), salvaments (6%) i incendis (3%).

El mateix director també ha reconegut que l’ús de l’helicòpter s’ha incrementat aproximadament un 20% respecte l’any anterior, tant en rescats de muntanya –que han ascendit fins a 122– com en trasllats sanitaris. Tot i així, s'explica sobretot pels nous protocols mèdics que obliguen a accelerar les intervencions quirúrgiques en hospitals de referència i, per tant, a fer trasllats a hospitals de fora del país.