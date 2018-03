Professionals turístics de Marsella visitaran la Seu

Una dotzena de professionals del sector turístic de la ciutat de Marsella visitaran la Seu i l’Alt Urgell aquest divendres tot aprofitant el primer vol de la nova operativa de l’empresa urgellenca Viatges Regina per connectar l’Aeroport Andorra-la Seu amb la ciutat francesa i també amb Mallorca i Madrid.

Els operadors i periodistes han estat convidats per l’Ajuntament de la Seu amb la col·laboració del Consell Comarcal, Regina i Turisme de Catalunya, tal com va avançar aquest mes passat l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, dins del programa Fil directe de RàdioSeu. Els experts aprofitaran l’estada per conèixer de primera mà la ciutat dins d’un Famtrip (viatge de familiarització) que pretén precisament que coneguin millor la destinació de l’Alt Urgell, tot establint una relació més directa i personal, i d’aquesta manera en donin a conèixer els atractius més singulars als potencials visitants provinents de Marsella.

La delegació està formada per representants d’agències de viatges, el president del Comitè Regional de Senderisme i membres d’una associació marsellesa que programa activitats i sortides per als seus membres, acompanyats també de representants de l’Agència Catalana de Turisme a França.

Aquest primer vol de connexió directa amb el Pirineu català sortirà de l’aeroport de Marsella-Provença a les 7.10 del matí i aterrarà a l’aeroport Andorra-la Seu al cap d’una hora. La delegació marsellesa serà rebuda al mateix aeroport per diferents alcaldes.

A les 11 del matí, s’iniciarà la visita guiada per la Seu d’Urgell per conèixer La Seu Medieval, que continuarà per les instal·lacions del Ràfting Parc i finalitzarà amb una visita a l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, on se’ls oferirà un tast de formatge Cadí, de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de l’Alt Urgell i Cerdanya. A les 11.30 hores, al Parador de Turisme es farà un dinar de treball amb productes locals i amb la presència del director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent.