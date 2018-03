L’USdA vol la tretzena paga obligatòria al sector privat

L’USdA ha demanat per carta al cap de Govern, Toni Martí, que s’instauri de manera obligatòria la tretzena paga al sector privat. La petició arriba després de la negativa de l’Executiu a escoltar les demandes del sindicat pel que fa al control dels preus dels lloguers, de manera que ara es vol que s’intervingui, directament, en els salaris per assegurar que tots els treballadors poden tenir «un salari digne».



El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, va explicar que aquesta és una mostra més de la preocupació de l’organització pels treballadors del sector privat. En aquest sentit, en la carta que ahir es va fer arribar al Govern es demana la tretzena paga obligatòria per «augmentar el minse salari percebut». De la mateixa manera es recorda «la necessitat imperiosa per a la totalitat dels treballadors del país de gaudir d’un salari digne suficient per poder satisfer el lloguer de l’habitatge i dur una vida digne, vist que no teniu la voluntat de regular el preu del lloguer».



L’USdA també aprofita la carta per mostrar el seu desacord amb les mesures proposades des de l’Executiu per tal de donar solució al problema dels elevats preus dels lloguers i la manca de pisos. Segons l’organització són «mesures que tardaran massa a produir un efecte positiu a una situació que cada dia esdevé més urgent per a les famílies que ho pateixen».



Cal recordar que el ministre Xavier Espot va anunciar un paquet de mesures que inclouen la rebaixa de l’ITP per a promocions que es destinin al lloguer, una taxa que gravi els pisos buits, la reducció de la cessió obligatòria en promocions que vagin per al lloguer o la flexibilització del contracte i una carència en el pagament del lloguer.