Anàlisis grafològiques per millorar la selecció de personal

La incubadora d’empreses d’Andorra Telecom, NIU, ha presentat un nou projecte emprenedor que ha ajudat a impulsar. Es tracta de l’empresa Grafologia Pericial SL, que veurà la llum al setembre liderada per l’emprenedor andorrà Raül Martín, i que permetrà fer anàlisis grafològiques a través d’una aplicació informàtica per millorar l’èxit dels processos de formació de personal. Així, a través d’un text manuscrit escanejat, i de manera anònima, es podran saber els trets de personalitat i de comportament de l’aspirant en qüestió de segons, per trobar la persona que s’ajusti als criteris sol·licitats per l’empresa.



El projecte es posarà en marxa al mes de setembre en una primera fase, durant la qual el sistema tindrà una capacitat efectiva del 30%. Al cap d’un any, després d’un procés d’autoaprenentatge del sistema per aconseguir reconèixer les grafies, es podrà arribar a una capacitat operativa del 50-60%, i en una tercera fase, que s’implementarà al cap d’un any i mig o dos de la posada en marxa del projecte, l’eina podrà incrementar fins a un 80% l’èxit de la recerca d’una persona per un lloc de treball. De fet, aquest sistema no substitueix els mètodes tradicionals de selecció de personal, sinó que esdevé un complement a l’entrevista o els tests psicotècnics.

Un text manuscrit facilitarà conèixer el comportament d’un aspirant en qüestió de segons

Martín va explicar que tot i que la grafologia té altres aplicacions en l’àmbit infantil o en l’àmbit forense o judicial, l’eina que està desenvolupant anirà destinada principalment a empreses dedicades a la selecció de personal o a departaments de recursos humans de companyies. A diferència de les anàlisis tradicionals manuals, aquesta eina informàtica permet un estalvi de temps i de costos, a banda del fet que permet fer l’anàlisi des de qualsevol part del món. Així, si bé una anàlisi manual té un cost d’uns 200 euros, l’empresa ha fixat un preu a partir dels 40 euros, tot i que oferirà a les empreses paquets d’anàlisis a un preu més reduït.



Raül Martín va exposar que a Espanya la utilització de la grafologia en l’àmbit dels recursos humans «està a l’ordre del dia», i que algunes empreses d’Andorra també ho estan aplicant, però va reconèixer que al Principat «hem de crear la necessitat i fer-nos conèixer». Cal tenir en compte que a través de la grafologia es pot saber si una persona és amable, té do de gents, sap treballar en equip o té capacitat de lideratge. Però encara es pot anar més enllà, ja que en les següents fases del projecte es podran copsar molts més trets de la personalitat de l’aspirant, com ara si té alguna patologia o és violent.

L’impulsor del projecte va assegurar que es tracta del primer programa d’aquestes característiques del qual ell tingui constància, de manera que ja ha iniciat els tràmits per patentar-lo.