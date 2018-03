Millores a la pista Riberal per ser més segura

En una disciplina on s’arriben a velocitats superiors als 200 km/h, la seguretat és bàsica. Per aquest motiu Grandvalira realitza diverses millores a la pista Riberal per a que els esquiadors es trobin en les millors condicions de cara a les finals de la Copa del Món, que es disputaran a Grau Roig del 5 al 7 d’abril, i on s’espera obtenir un nou rècord del traçat.

La zona de frenada del recorregut s’allarga 30 metres més per facilitar el derrapatge dels corredors. També pateix una modificació la rampa de sortida de la torre, que incorpora una nova superfície lliscant per eliminar del tot els petits fregaments, ja que fins ara afectava a les soles dels esquís per ser massa abrasives. El recordman espanyol, Ricardo Adarraga va provar a la glacera de Tignes al juliol passat la nova fibra tèxtil, o va «aconseguir velocitats a prop dels 80 km/h, que més o menys és la velocitat amb la qual es surt de la rampa. Les meves impressions van ser molt positives. En base als bons resultats de les proves Grandvalira ha apostat per aquesta superfície. Sincerament crec que aquest abril podríem treure els pocs km/h que ens falten per arribar als 200 a Grandvalira», indica.

Per les condicions que es reuneixen a Grau Roig, per «la combinació de quantitat de neu i el bon temps a la primavera fan sempre un plaer competir aquí», ja que poden tenir una pista «molt bona i el seu perfil es prepara molt bé. Això permet als corredors de quilòmetre llançat concentrar-se en el lliscament i en l’aerodinàmica, que al cap i a la fi és l’essència» d’aquesta disciplina. El rècord de la pista Riberal el va obtenir l’any passat el suís Philippe May, arribant als 199,56 km/h. Paral·lelament a les proves de la Copa del Món, les federacions espanyola i francesa d’esquí celebraran el seus respectius campionats nacionals dins d’alguna de les mànegues de la competició del circuit mundial.