Neguit del professorat per l’anul·lació del concurs per consolidar eventuals

La decisió de la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’anul·lar el concurs que el Govern va fer l’any 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals ha generat molt de neguit entre els professionals del sector. A efectes pràctics, la sentència podria deixar una vintena de persones sense plaça de funcionari d’un dia per l’altre. Segons diverses fonts consultades, la notícia ha provocat malestar entre els professors davant la incertesa que el cas genera no només per les persones afectades, sinó també pels altres edictes que s’han dut a terme o que es realitzaran en un futur i que se suma a la incertesa que ja genera de per si tenir un contracte d’eventual.



De fet, el Ministeri d’Educació va convocar les 20 places del 2016 amb l’objectiu de reduir el gran percentatge d’eventuals que hi ha a ensenyament. En el mateix sentit es van obrir l’any passat una vintena més de places per col·laboradors educatius i actualment hi ha un altre edicte en curs. Part del neguit respon al fet que la sentència del Superior pugui ser un precedent per als propers concursos si una altra persona també impugna la resolució del comitè tècnic de selecció.

El Govern presentarà un incident de nul·litat, el pas previ per portar el cas al Constitucional

Per tal d’evitar que els professionals que van aconseguir plaça fixa a través del concurs del 2016 perdin la feina, el Govern ha decidit presentar un incident de nul·litat al Superior. Es tracta del pas previ per poder portar el cas al Constitucional, amb l’esperança que l’alt tribunal contradigui el Superior i no ordeni repetir el concurs. Aquesta decisió, però, no ha calmat als professors, ja que no és segur que l’incident sigui acceptat ni que el TC doni la raó al Govern. Aquest rotatiu va intentar ahir posar-se en contacte amb l’Executiu per conèixer què faran amb les persones afectades però no va obtenir resposta.

Depurar responsabilitats

Després de rebre diverses trucades de professors preocupats per la sentència administrativa, el sindicat d’ensenyament s’ha començat a moure per donar resposta als neguits. Conscients que la decisió de la justícia pot servir de precedent i que són moltes les persones que tenen un contracte d’eventual, el SEP va indicar que si el Tribunal Constitucional dicta el mateix que el Superior demanaran responsabilitats polítiques al ministeri. «De moment volem esperar a saber com prospera l’incident de nul·litat, però està clar que si és un error del comitè tècnic de selecció, caldrà depurar responsabilitats», va sentenciar el president del SEP, David Garcia.



De moment, Garcia va entregar ahir una carta al ministre d’Educació demanant-li més detalls sobre la qüestió i celeritat amb la informació per tal de donar respostes als neguits del col·lectiu. El president del SEP va deixar molt clar que «les conseqüències d’aquesta sentència poden ser molt greus», ja que «19 persones podrien perdre la plaça de funcionari». Així, va recordar que de les 20 places que es van obrir, una va ser coberta per un edicte intern, de manera que aquesta persona no perdria el lloc, però a la resta «se’ls suspendria de feina i deixarien de ser funcionaris».



La carta també reclama al ministre que es reuneixi com més aviat millor amb els afectats per exposar-los la situació i les accions que es duran a terme per minimitzar les conseqüències.

El PS creu «incorrecta» l’actuació del Govern

El PS vol analitzar la «inadequada» forma de procedir del Govern en el concurs per al proveïment de places de mestres que ha acabat sent anul·lat pel Tribunal Superior arrel del recurs presentat per un dels aspirants que va ser declarat no apte. Per això, el conseller general de la formació, Pere López, ha presentat una demanda d’informació per accedir a la màxima documentació possible sobre la convocatòria i analitzar què ha passat i què s’ha fet malament. El parlamentari alerta del «neguit» que els fets han generat entre la comunitat educativa i lamenta les conseqüències que pot tenir la «incorrecta» manera de fer del ministeri.

La formació sol·licita informació per saber què ha passat amb el concurs

López explica que la demanda d’informació «la fem davant el neguit que ha provocat al món de l’ensenyament» l’anul·lació del concurs i adverteix que la situació «pot comportar conseqüències greus», ja que «la sentència assenyala importants defectes de forma» en la convocatòria i el procediment. «Al nostre entendre és una llàstima que un compromís en bona part incomplet per Govern com és el d’anar consolidant places fixes es trobi amb entrebancs tan significatius per la forma de procedir tan inadequada i incorrecta». López avança que «molt probablement tindrà un trasllat via pregunta o alguna acció política vista la magnitud de l’aparent errada per part del ministeri i la manera tan inadequada de procedir».