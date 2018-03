Més de 600 persones s’han inscrit ja a la marxa del Punt de Trobada

Una setmana abans de la marxa convocada pels treballadors del centre comercial Punt de Trobada ja hi ha més de 600 persones que han confirmat que hi assistiran. L’objectiu, però, és superar el miler de participants. La manifestació té per objectiu reivindicar els drets dels empleats i denunciar que, després de mesos de negociacions amb el Govern, encara es troben sense una línia d’autobús regular que els permeti arribar fins als seus llocs de treball ni una rotonda que els deslliuri de les llargues cues que es formen a la zona. A més, segons va informar ahir la portaveu dels treballadors, Marta Llamas, també volen deixar clar que no volen marxar de l’edifici i que esperen que els litigis que actualment estan en curs es resolguin al seu favor.



El col·lectiu va entregar a finals de febrer la sol·licitud de marxa al Govern per poder ocupar la via pública, ja que la intenció és agrupar més de 1.000 persones durant el proper 14 de març (Dia de la Constitució) que sortiran del Punt de Trobada a les 11.00 hores per anar caminat de forma conjunta fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on descansaran i exposaran els seus neguits. Segons van explicar ahir des de l’Executiu, per dur a terme una marxa «no és necessària una demanda d’autorització sinó una comunicació a l’autoritat competent», tal com marca l’article 16 de la Constitució. Feta la comunicació que els treballadors van enviar a finals de febrer, l’obligació del Govern és «vetllar perquè la manifestació es desenvolupi seguint els requisits legals», per la qual cosa els treballadors es reuniran amb Protecció Civil i el Cos de Policia i responsables de la circulació de la capital i de Sant Julià demà «a fi que el seu desenvolupament es pugui fer respectant la legalitat vigent, sense impedir la circulació de les persones i dels béns, i garantint la seguretat dels participants i del públic en general».



Tal com va confirmar Llamas, la reunió es fa a l’últim moment perquè cal conèixer quanta gent i participarà. Una xifra, segons la representant dels treballadors, difícil de calcular encara. De moment ja han superat les 600 persones però estan convençuts que s’inscriurà més gent i que també s’afegiran persones a mesura que avanci la marxa per les parròquies. Per tot, «és complicat aventurar-se ara amb una xifra, però està clar que hem de tenir un mínim de previsió perquè serem moltes persones tallant part de la calçada», va afirmar Llamas.