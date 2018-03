Marín dona la temporada per finalitzada per precaució

Acaba abans d’hora. Lluís Marín no podrà concloure la temporada per les conseqüències que va tenir la caiguda que va patir a la Copa del Món de boardercross de la Molina. Per precaució, el surfista de neu no completarà les proves del calendari que tenia programades.

A causa de l’incident a l’estació catalan, va patir una commoció i un fort cop a l’espatlla operada, i va haver de ser traslladat a l’hospital de Puigcerdà per realitzar-li proves. Està pendent de més, però ja queda descartat que pugui competir a les dues últimes cites de la Copa del Món, a Moscou (Rússia) el 10 i 11 de març, i a Veysonnaz (Suïssa) el 17 i 18 també d’aquest mes. En el cas de patir una commoció el protocol mèdic indica que es necessita un període superior als dos mesos per tornar a l’activitat, per a no patir un risc en cas de produir-se un nou cop al cap durant la competició. I sempre s’ha de fer una tornada progressiva als entrenaments. Pel que fa a l’espatlla està pendent d’una ressonància de la zona, i té problemes per a realitzar el moviment.

Victòria de Verdú

Actuació guanyadora de Joan Verdú al primer gegant FIS que es disputa a Courchevel (França). Va ser el vencedor de la cursa, a més d’aconseguit rebaixar punts FIS. A la primera mànega va obtenir el millor crono i en la segona va poder mantenir el lideratge de la cursa, aconseguint el triomf amb un registre de 2.10,41 minuts. El van acompanyar al podi els francesos Thibaut Favrot (2.10,99) i Alexandre Coltier (2.11,09). Verdú marcava 12.03 punts FIS, millorant els actuals 13.34. Xavi Salvadores va ser 46è (2.17,10) i Àlex Rius 57è (2.19,43). No van finalitzar la primera mànega Albert Pérez i Àxel Esteve.

Moreno, 19a a Font Romeu

L’estació francesa de Font Romeu acollia un primer gegant FIS, amb bona part del cartell de participants format per corredores habituals de la Copa d’Europa. Cande Moreno va concloure a la 19a posició amb un temps d’1.53,95. Clàudia Mijares va ser 57a (2.00,55) i Xènia Rodríguez 64a (2.05,37). La guanyadora va ser l’esquiadora sueca Magdalena Fjaellstroem amb un registre d’1.50,64. La van seguir en posicions de podi la francesa Doriane Escane (1.50,93) i la noruega Kristine Gjelsten Haugen (1.51,14).