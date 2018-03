Arma convertida en teràpia

La majoria de casos d’assetjament escolar (bullying) ho són també de cyberbullying, ja que hi ha implicada alguna pantalla pel mig, normalment les dels telèfons intel·ligents omnipresents a la societat, també en edats molt joves. Aquesta eina útil, si s’empra bé, es converteix en una arma blanca, esmoladíssima en aquests casos, juntament amb els de grooming i sexting.

El primer concepte es refereix a la «forma com un adult s’apropa a un menor, normalment a través de les xarxes socials i falsejant la seva edat i identitat per guanyar-se la confiança del menor i poder obtenir imatges de contingut sexual o fins i tot relacions», mentre que el segon, sexting, «consisteix a enviar missatges, fotos o vídeos eròtics o pornogràfics a través de telèfons mòbils», segons va explicar ahir el ministeri d’Afers Socials en el marc de la presentació del primer Concurs de curtmetratges adreçats a conscienciar sobre aquesta problemàtica els alumnes de tots els sistemes educatius dels cursos corresponents als nivells de segon a quart de segona ensenyança, batxillerat, formació professional i l’Aula Taller.



«La iniciativa s’emmarca en el Pla de prevenció de conductes delictives a les escoles que va començar el 2010», va explicar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, alhora que va recordar que «el projecte vol implicar i sensibilitzar els menors amb la finalitat d’empatitzar amb les possibles víctimes i informar-los de les problemàtiques per evitar que ells mateixos siguin víctimes, mentre es practiquen habilitats com el treball en equip».

Els telèfons intel·ligents es poden convertir en armes blanques en els casos d’assetjament



I és que per participar en el concurs cal formar grups de deu persones com a màxim per a cadascuna de les tres categories establertes: bullying-cyberbullying, grooming i sexting. Els participants poden lliurar un sol vídeo per categoria però es poden presentar a tantes com desitgin. «Els curtmetratges han de ser en català i han de tenir una durada d’entre dos i tres minuts», va concretar el ministre.



«La incidència d’aquest tipus de delictes a Andorra no és més destacable que a d’altres indrets del món, són faltes que creixen al mateix ritme que altres delictes informàtics i que estan relacionats amb l’evolució de la tecnologia», va considerar Espot, qui va reiterar que l’objectiu principal és «conscienciar» els més joves dels perills perquè es puguin desenvolupar en la societat lliurement. Els curtmetratges guanyadors seran exhibits en les xerrades preventives que es fan a les escoles. També hi haurà 30 reconeixements, 10 per categoria, que consisteixen en un viatge a Port Aventura. El jurat del concurs estarà compost per tres representants del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, un dels departaments de Policia, Institucions Penitenciàries i Justícia Juvenil, un de l’àrea d’Inspecció Educativa i un representant de cada sistema educatiu.