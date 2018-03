La Batllia torna a condemnar el Govern pel comiat de Robert

El Tribunal de Batlles dona la raó a Francesc Robert i considera que la seva destitució com a director general d’RTVASA és contrària a l’ordenament jurídic, de manera que condemna al Govern a pagar una indemnització de més de 82.500 euros. Així ho fixa la sentència del 28 de febrer a què ha pogut accedir EL PERIÒDIC, si bé no és ferma i el Govern la pot recórrer al Tribunal Superior en un termini de 13 dies hàbils.



Francesc Robert va ser cessat com a director d’RTVASA el 17 de febrer del 2014 i en considerar que se li havia vulnerat la llibertat d’expressió, va decidir presentar una demanda per la via civil. En primera instància la justícia li va donar la raó, però el Govern va recórrer i posteriorment, el Superior va tombar les pretensions de Robert per la forma, al·legant que la via civil no era competent, però no va entrar en el fons.

Via administrativa

Així doncs, el setembre del 2017 va tornar a demandar la societat pública per un acomiadament que considerava improcedent, ara però, per la via administrativa i reclamava que el Govern li abonés la totalitat dels salaris que havia deixat de percebre des del cessament fins a l’abril del 2015 (moment en què acabava el mandat de Toni Martí), que ascendien a 82.538,60 euros. I la Batllia ha decidit donar-li la raó. En la resolució s’exposa que malgrat que com a norma general un càrrec de relació especial o de confiança, com és el de director general d’RTVASA, pot ser «destituït en qualsevol moment» sense que s’hagi de motivar la decisió, més enllà d’exposar una pèrdua de confiança per part de la persona que el va nomenar, en el cas de la televisió pública existeix una llei pròpia que estableix un «llistat tancat de supòsits que permeten la destitució del director general de l’entitat». Concretament pot ser per una gestió econòmica contrària als principis de bona administració, per incompetència manifesta, per condemna per delicte dolós o per apreciar-se una causa d’incompatibilitat. Així doncs, s’exposa que com que el Govern no precisa cap «mínima argumentació que permetés encasellar la destitució acordada en algun dels supòsits previstos en la llei», es considera que la decisió de l’Executiu és contrària a l’ordenament jurídic i es declara nul·la.

Indemnització

D’altra banda també s’accepta la indemnització reclamada com a danys i perjudicis, «perquè la seva destitució li ha suposat un perjudici que es pot concretar en la manca de percepció dels emoluments salarials que hagués rebut» si la decisió de cessar-lo no hagués estat adoptada, i per tant es condemna al Govern a satisfer 82.539,60 euros «augmentats amb els interessos legals meritats a comptar de la data de contesta a la demanda i per tant, a partir del 7 de desembre del 2017 i fins a la seva total liquidació». Això no obstant, la Batllia no fixa condemna per costes judicials.



Després de la sentència Robert es va mostrar «satisfet pel restabliment de la meva honorabilitat» si bé era conscient que la sentència encara no era ferma. El cessament de Francesc Robert va arribar uns mesos després d’unes declaracions que va fer en el programa El matí de Catalunya Ràdio, de Mònica Terribas, en les que va qüestionar la salut democràtica del país i va considerar que l’amenaça d’un dels dos caps d’Estat impedia aprovar lleis com la de l’avortament o el matrimoni homosexual.