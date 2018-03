L’Andorra Sax Fest arriba a la sisena edició més consolidat que mai «perquè des de la segona edició que ja ho estàvem», va assegurar el seu director, el saxofonista Efrem Roca. «L’ull saxofonista del món estarà a Andorra del 25 al 31 de març, i no parlem de gent que li agrada, d’aficionats, no, parlem de professionals de primer nivell que ens estan mirant», va sentenciar Roca. Estaran observant, o directament participant perquè els assistents al concurs de solistes augmenten dels 28 de l’any passat als 45 d’aquest any, un creixement molt destacable. Les nacionalitats presents passen per la japonesa, l’anglesa, la belga, la francesa, l’alemanya, l’espanyola i, les novetats d’aquest any, per primera vegada el festival comptarà amb representació xilena i taiwanesa. A banda dels solistes, hi ha dues categories més a concurs: els joves, 20 participants, i el Walking Street Festival, amb tres bandes i una convidada.

‘Primus inter pares’

Tots els assistents seran excel·lents, cap dubte, però si ens haguéssim de reservar tan sols una data, Roca va emplaçar a tothom qui pugui el 28 de març a no perdre’s el concert que oferiran Vincent David i Takahiro Mita. «Que vinguin!», va etxibar el director del Festival perquè són un referent mundial. «El que fa David amb el saxofon és impossible, és el número u», va reiterar Roca. De fet, va guanyar el primer premi del Concurs Internacional Adolphe Sax de Dinant el 1994, és a dir, que amb 20 anys ja havia guanyat el màxim guardó a què pot aspirar un saxofonista, segons va explicar Roca.

Classes

L’Associació de saxofonistes d’Andorra, darrera de l’organització de l’esdeveniment, es mostra molt orgullosa que un pilar essencial de la trobada segueixi sent la formació. «Aquest any ja hem esgotat les 72 hores de formació individual a càrrec de vuit grans mestres i un quartet de saxo i tenim una llista d’espera de 30 persones interessades en les classes», va explicar Roca, satisfet de l’èxit i reflexiu sobre el fet de si en properes edicions caldrà augmentar l’oferta.

El pressupost

«El que és xulo d’aquest festival és que tot el país s’hi aboca i hi col·labora, a part dels diners que rebem de les institucions, els petits espònsors són imprescindibles per oferir des de llits a menjar», va explicar Roca qui calcula que la despesa per posar en marxa el Sax Fest «és d’uns 110.000 euros, incloent-hi l’aportació en metàl·lic i l’aportació en espècies».

El Comú d’Andorra la Vella hi aporta 18.000 euros, segons va indicar el cònsol menor, Marc Pons, qui va destacar que es tracta d’un «festival 100% andorrà que és un referent mundial. El Ministeri de Cultura aporta 17.000 euros: «és un projecte molt adequat per fer costat», va dir la ministra d’aquesta cartera, Olga Gelabert.

Walking Street Music, el certamen al carrer

Si la gent no va al Sax Fest, que el Sax Fest vagi a la gent. Del 25 al 31 de març serà impossible evitar la música en viu al Principat. El 31 de març, coincidint amb el dissabte de Setmana Santa i, previsiblement, amb forta afluència de turistes al país, torna el Walking Street Music que se celebra a l’eix comercial d’Escaldes i Andorra la Vella des de 2016, com un apèndix més del festival. Es calcula que unes 30.000 persones podran gaudir de l’espectacle a peu de carrer. Aquest any tres bandes competiran en aquesta modalitat: els catalans Sidral Brass Band, formada per 12 músics sensuals i enèrgics a la recerca de la diversió; els francesos Super Panela aproparan tots els ritmes imaginables de Colòmbia, cumbias i merecumbes, i els vilanovins Les Zebrass ens transportaran a Nova Orleans, tot incloent l’adaptació de cançons tradicionals catalanes. Fora de concurs, trobrarem els barcelonins Brincadeira i els seus ritmes plens de valors.