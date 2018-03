El lletrat dels Viladomat es queixa del tracte preferent al Govern

Joaquim Martínez, l’advocat de Joan Viladomat, lamenta que «el Govern filtrés als mitjans» la resolució de la Batllia que desestimava el recurs que va presentar el seu client per anul·lar la declaració d’interès nacional de la plataforma d’esquí que s’està construint a l’estació de Soldeu-El Tarter. «Ens hem assabentat per la premsa de la sentència del Tribunal», va criticar ahir, en unes declaracions per a EL PERIÒDIC. Martínez no va tenir temps d’estudiar la sentència perquè li van notificar ahir al matí. «A ells [el Govern] els van notificar divendres i a nosaltres avui», va etzibar Martínez, indignat i molest per «l’error de notificació». «El que s’ha de fer és notificar a les dues parts interessades al mateix moment», va assegurar l’advocat.



Per la seva banda, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va rebre amb satisfacció la notícia. «Celebrem que puguem anar avançant amb un projecte positiu per a l’oferta de neu al país», va comentar ahir Cinca, després de la presentació del nou càlcul de l’IPC. El titular de Finances va destacar que les valoracions sobre les resolucions sempre s’han de fer amb «tranquil·litat» i «prudència» per garantir la independència del poder judicial.



La notícia sobre la desestimació de la demanda dels germans Viladomat va sortir a la premsa diumenge. La sentència va ser la resposta al recurs que va interposar la família el 29 de juny de l’any passat contra la resolució a través de la qual el Govern va aprovar el 31 de maig la qualificació d’interès nacional del projecte de la plataforma. Segons els clients de Martínez, la consideració d’interès nacional és injustificada perquè té un ús esportiu i no cultural ni educatiu. Els Viladomat també exposaven al recurs que l’execució del projecte no anava a càrrec del Govern sinó d’Ensisa, la societat que gestiona l’estació de Soleu-El Tarter.



En la resolució del Tribunal de Batlles es tomba l’argumentari dels Viladomat i s’apunta que, per una banda, la plataforma té un ús esportiu i, com a tal, promou una «funció social que afavoreix el desenvolupament integral i harmònic de l’ésser humà» i que, per tant «és un element fonamental en el sistema educatiu». L’altre argument dels batlles Immaculada Rodríguez Díaz, Sònia Tumí Sànchez i Xavier Colom Pich, té a veure amb el fet que el projecte correspon a una dotació de serveis de seguretat i protecció civil, i que «incrementa la superfície de la part final de la pista de l’Avet per obrir l’accés i la maniobra de mitjans de socors i de primera intervenció, en cas d’accidents o sinistres», s’informa a la sentència.

La Copa del Món com a argument

Finalment, la resolució té en compte la «necessitat» de comptar amb la plataforma per poder acollir les finals de la Copa del Món. La Batllia puntualitza considera que la motivació de l’interès general està provada perquè «sense aquesta plataforma, la pista de l’Avet no podria acollir cap cursa de la Copa del Món masculina».