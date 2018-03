El grup EFTA dona suport a la voluntat d'Andorra d'entrar al mercat interior de la UE

El programa de la visita del grup EFTA ha començat amb la benvinguda per part del cap de Govern, Toni Martí, que ha explicat els motius pels quals el país vol fer aquest acostament a la Unió Europea, i les reformes en matèria d'obertura econòmica i de transparència i homologació fiscal que s'han fet els últims anys. Martí ha destacat que les especificitats socials i econòmiques del país han de ser compreses per la Unió Europea, i en aquest sentit els ha explicat que el sector agrícola del país ha permès desenvolupar un sector industrial –el tabaquer– que representa una quarta part dels ingressos pressupostaris, i que la voluntat és mantenir aquests ingressos però reduir la dependència implementant nous pols econòmics.



La jornada ha continuat amb una sessió de treball dedicada a donar a conèixer les relacions actuals d'Andorra amb la Unió Europea, repassant aspectes com l'Acord Duaner, la implementació de mesures de transparència fiscal com és la fiscalitat de l'estalvi o el recent intercanvi automàtic, així com la participació d'Andorra en organismes internacionals com la Comunitat de Treball dels Pirineus. Seguidament, el grup EFTA participarà en una sessió per conèixer el sistema sociosanitari i educatiu del país i, al migdia, en una tercera taula rodona sobre la política econòmica i d'innovació.