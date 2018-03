El grup EFTA confia que l'acord d'associació es tanqui a principis del 2019

"L'objectiu és explicar quina és la nostra realitat perquè puguin veure què és Andorra", ha posat de relleu la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, en referència als 27 membres del Consell de la Unió Europea del grup EFTA (Associació Europea de Lliure Comerç) que es troben de visita al Principat avui i demà. "Es tracta d'una visita d'estudi per conèixer les especificitats andorranes", ha puntualitzat.

Per això, els han preparat tres taules rodones durant aquest dimarts: una per explicar-los les relacions que té actualment Andorra amb la UE; una altra que s'ha realitzat a l'escola andorrana d'Ordino per demostrar-los que Andorra és una societat inclusiva i per donar-los a conèixer el sistema educatiu, sanitari i altres qüestions socials. I la tercera ha servit per exposar els motius que hi ha darrere la voluntat d'Andorra de signar l'Acord d'Associcació amb la UE.

El delegat de Bulgària, Boyan Natan, com a representant del país que té actualment la presidència de la UE, ha assegurat que les relacions entre Andorra i la comunitat europea són excel·lents, ja que es comparteixen compromisos en matèria de democràcia i drets humans. "La visita és extremadament útil per entendre millor el país, la seva societat i economia, com funcioneu i, especialment, com us prepareu de cara a la signatura d'aquest acord", ha expressat Natan.

Acostament de postures

"Els estats membres no ens expliquen la seva posició, estan aquí per conèixer el país", ha insistit la ministra d'Afers Exteriors, però ha recordat que la majoria d'estats donen suport al procés de negociació, citant països com França, Espanya i Itàlia. Ubach ha remarcat que es tracta "d'un acord econòmic i que ha de ser un instrument per ajudar al desenvolupament d'Andorra".

Malgrat que la propera sessió de negociacions es realitzarà aquest mateix mes de març, la ministra ha dit que encara no han definit l'agenda per a aquesta trobada i que ho faran en els pròxims dies. "Desitgem que la fiscalitat no entri a formar part de l'Acord d'Associació", ha insistit un cop més Ubach. I Natan ha remarcat que "la UE tindrà en consideració les especificitats que Andorra ha posat sobre la taula, ja que la comunitat no pretén malmetre el desenvolupament de la seva economia".

L'objectiu de l'acord, segons el delegat de Bulgària, "és ajudar el Principat a diversificar l'economia i que pugui beneficiar-se del mercat intern europeu". A més, ha subratllat que Andorra no representa "cap perill" per a la UE i ha expressat la voluntat que se signi aquest acord més aviat d'hora que tard, a ser possible "abans que finalitzi l'actual legislatura europea", que serà a principis del proper any.

El cap de Govern, Toni Martí, ha sigut qui ha donat la benvinguda al grup EFTA aquest matí en una xerrada on ha explicat els motius pels quals Andorra vol fer aquest acostament a la UE, així com les reformes en matèria d'obertura econòmica i de transparència i homologació fiscal que ha fet en els últims anys.