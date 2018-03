La lentitud de la justícia costarà dos milions d'euros al Govern

Els set comuns han aconseguit, parcialment, cobrar un seguit de liquidacions tributàries i sancions administratives que no havien pogut cobrar perquè havien prescrit, a causa d'un funcionament lent i “anormal” de la justícia. Així ho ha confirmat una resolució ferma i definitiva del Tribunal Superior de Justícia (TSJ), emesa el 27 de febrer i que s'ha donat a conèixer aquest dimarts al migdia durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols. En total, el Govern haurà de pagar a les administracions locals 1.927.051 euros, el que representa un 50% dels diners no recaptats. Les parròquies reclamaven el cobrament del 100% dels costos.



Andorra la Vella és la que rebrà més diners, un total de 1.133.482 euros. La parròquia encampadana poc més de 400.000 euros, seguit del comú escaldenc amb 165.000 euros i el de Canillo amb 111.181 euros. Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria sumaran 116.617 euros entre les tres parròquies. Aquesta resolució és ferma i definitiva i ha arribat després de la reclamació dels set comuns. En principi ni l'executiu ni el comuns recorreran al TC.



“No podem estar contents del mal funcionament que ens ha portat fins aquí”, ha expressat el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que ha afegit que els contribuents que havien de pagar continuaran sense fer-ho i aquells que ja han pagat pagaran més, ja que és l'executiu, amb diners públics, qui ha de fer front a la demanda. La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha explicat que pressupostàriament aquest diners ja estaven comptabilitzats i, per tant, el pagament era totalment lícit. “El que no és legítim és que hi hagi gent que no hagi pagat”. Marín també ha recordat que amb la recent aprovació i aplicació de la Llei de bases tributàries això ja no passarà més.