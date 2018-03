La meteorologia marca els primers entrenaments

Equips i pilots que van prendre part a la primera jornada d’entrenaments al circuit d’Almeria es van trobar amb dificultats. Les condicions meteorològiques van marcar la sessió, pel que els cronos que es van treure no van ser els que es podien plantejar.

Xavi Cardelús aquesta vegada va rodar en la pista habitual del traçat andalús, que era diferent sobre el qual va córrer recentment en el primer test, que era nou. El fort vent va impedir que es pogués desenvolupar la primera de les sis tandes de 20 minuts previstes. La resta es van poder realitzar, però l’última la finalitzava abans de temps a causa de la baixada significativa de les temperatures. El termòmetre descendia 10 graus i l’asfalt ja no tenia el grip suficient.



Després de la sessió el pilot de l’equip Stylobike indicava que «les condicions no han estat les ideals a causa del vent i la baixada de temperatures, que no ens han permès fer tota la feina que teníem prevista, però malgrat això, les coses han anat força bé i he pogut continuar el procés de rodatge de pretemporada ajustant diferents paràmetres de la meva Kalex». El circuit on va rodar en aquesta ocasió «no té res a veure, per les seves característiques, amb el de la setmana passada i el vent es deixava notar força tenint en compte que el traçat és molt irregular, amb pujades i baixades constants i amb revolts cecs. Tot i això, he anat millorant els meus registres cada vegada que sortia a pista i, el que és més important, he continuant agafant el ritme de pilotatge». Avui es portarà a terme una segona jornada d’entrenaments.