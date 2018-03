Debut de les ‘fat bikes’ en cursa a Grau Roig

Nova iniciativa. Les tendències esportives i d’activitats actuals porten a ampliar el panorama de competicions tenint en compte la demanda. En aquesta direcció es disputa la primera edició de l’Snowbike Grandvalira, que es realitzarà aquest diumenge i que comptarà amb la participació d’una trentena de corredors.

La prova es disputa amb fat bikes, bicicletes que porten pneumàtics amplis per desenvolupar-se millor sobre la neu. Hi haurà dues categories, les elèctriques i les que no ho són. Tindrà un recorregut amb sortida i arribada al pla de Grau Roig, amb un recorregut de 18,85 quilòmetres i 679 metres de desnivell. Per on transcorre el traçat, «el 50 o el 60% és en zones que no acostumen a estar trepitjades», afirma Àlex Antor, responsable d’activitats de Grandvalira-Saetde, per a una disciplina que «volem potenciar. Tenim un espai adequat per això».

La fat bike és «una tendència que dins el mountain bike està creixent», assegura Dani Buyo, director d’esports i esdeveniments de Grandvalira Saetde, i és «una sortida per als dominis esquiables», que ho estan potenciant. Fins el moment les competicions són limitades, amb els Alps acollint-ne la majoria a nivell europeu, i en un futur es pot plantejar «organitzar un calendari» de curses.